Anadolu'nun büyük bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Omura, şöyle konuştu: "Burada çalışmak, dünya tarihini okumak demektir. Kalehöyük'te şimdiye kadar 4 bin 300 sene öncesine ulaştık. 30 yılda 7 medeniyeti ortaya çıkardık. Yerin altında hala ulaşamadığımız tarih katmanları var. Kazımız 32 senedir devam ediyor, daha da kazılacak çok yer var. Bu, bir neslin bitirebileceği bir iş değil. Arkeoloji bir usta-çırak işi. İş Bankasının sağladığı katkıyı Türkiye'de özel sektörün desteği açısından önemli buluyorum."

İŞ BANKASI'NDAN DESTEK

İş Bankası, kazı çalışmalarında ortaya çıkan arkeolojik buluntuların zarar görmeden hızlı ve kolayca incelenmesi amacıyla daha önce özel nitelikli bir x-ray cihazı temin edilmesi için katkı sağladığı enstitü ile yeni bir iş birliğine daha gidiyor. Bu çerçevede kazılarda çıkarılan seramik parçaları saklamak üzere 1990 yılından bu yana kullanılan deponun onarılarak yenilenmesi hedefleniyor.

Kaman Kalehöyük kazı alanında incelemelerde bulunan İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal hayatın gelişiminde de öncü rol üstlenen İş Bankası'nın, geçmişten bugüne ihtiyaçlara uygun olarak eğitim, çevre ve kültür sanat alanlarında uzun soluklu, yaygın, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirdiğini belirtti. Sözen, bu anlayış çerçevesinde, Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliğinin gün yüzüne çıkartılması, bu topraklardaki tarihi mirasın aydınlatılması ve gelecek nesillere aktarılması yönündeki bilimsel çalışmaların devam etmesi için de çaba gösterildiğini ifade etti.

Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün Yürüttüğü Faaliyetler

1. Kaman-Kalehöyük

1985 yılında Altes Prens Mikasa tarafından başlatılan kazılar sonucunda 2000’i aşkın müzelik eser bulundu. Bugüne kadar M.Ö. 3000 yıllarına kadar kültür katları tespit edilen kazılarda, önümüzdeki dönemde daha eski çağlara ait tabakaların aydınlatılması bekleniyor. İç Anadolu’nun tam ortasında yer alan Kaman-Kalehöyük, 280 m çapında, 16 m yüksekliğinde tipik bir Anadolu höyüğü. Dr. Sachihiro Omura başkanlığındaki Japon kazı heyetince düzenlenen kazılar sonucunda, Osmanlı Döneminden, Eski Tunç Çağına kadar olan dönemlere ait pek çok eser ortaya çıkarıldı. Kalehöyük’te yapılan arkeolojik kazılar sonucunda; Osmanlı Dönemi (M.S. 15-17. yüzyıl), Demir Çağı (M.Ö.12 – 4.yüzyıl), Orta ve Geç Tunç Çağı (M.Ö.20.-12.yüzyıl) ve Eski Tunç Çağı (M.Ö.23.-20.yüzyıl) olmak üzere dört ayrı kültür katmanı tespit edildi.

2. Yassıhöyük

Yassıhöyük, Kırşehir İli merkezine bağlı Çayağız beldesinde, Kaman- Kalehöyük’ten yaklaşık 30 km uzaklıkta yer alıyor. Yüksekliği 13 m olan höyüğün genişliği, Kuzey-Güney doğrultusunda 500 m, Doğu-Batı yönünde ise 625 m. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü tarafından 2008’e kadar çeşitli yıllarda yüzey araştırması yapılmış; resmi veya kraliyet binası olduğu düşünülen büyük bir yapının yer aldığı bir yerleşim yeri tespit edilmiş ve kazı çalışmalarına 2009’da başlanmıştır. Burada yapılacak çalışmalar sonucunda ağırlıklı olarak Hitit dönemine ait önemli bulgulara ulaşılması bekleniyor.