Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün Kırşehir Kaman’da 33 yıldır sürdürdüğü kazılarda 2 binin üzerinde eser ortaya çıkarıldı. Eserler, Kalehöyük’teki Japon Bahçesi içinde yer alan arkeoloji müzesinde sergileniyor.
Kalehöyük’teki kazılar, Altes Prens Takahito Mikasa öncülüğünde 1978 yılında Tokyo’da kurulan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü (JIAA, Japanese Institute of Anatolian Archeology) tarafından 1985’te başlatıldı. 280 metre çapında, 16 metre yüksekliğinde tipik Anadolu höyüğünde sürdürülen kazılar, 40 yılı aşkın süredir Türkiye’de yaşayan Dr. Sachihiro Omura başkanlığında yürütülüyor. 4 bin yıllık geçmişe sahip Kalehöyük’te tarihi M.Ö. 2300’e kadar giden, Osmanlılardan Eski Tunç Çağı’na uzanan 4 ayrı kültür katmanına ait 2 binin üzerinde eser ortaya çıkarıldı. Eserler, Kalehöyük’teki Japon Bahçesi içinde yer alan Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.
"BURADA ÇALIŞMAK DÜNYA TARİHİNİ OKUMAK DEMEK"
Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Sachihiro Omura, çalışmalar hakkında bilgi verdi.Türkiye'ye 44 yıl önce geldiğini ve çalışmalarına Ankara Üniversitesinde başladığını aktaran Omura, kazı çalışmalarını eşi arkeolog Masako Omura ile devam ettirdiğini dile getirdi.
Anadolu'nun büyük bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Omura, şöyle konuştu: "Burada çalışmak, dünya tarihini okumak demektir. Kalehöyük'te şimdiye kadar 4 bin 300 sene öncesine ulaştık. 30 yılda 7 medeniyeti ortaya çıkardık. Yerin altında hala ulaşamadığımız tarih katmanları var. Kazımız 32 senedir devam ediyor, daha da kazılacak çok yer var. Bu, bir neslin bitirebileceği bir iş değil. Arkeoloji bir usta-çırak işi. İş Bankasının sağladığı katkıyı Türkiye'de özel sektörün desteği açısından önemli buluyorum."
İŞ BANKASI'NDAN DESTEK
İş Bankası, kazı çalışmalarında ortaya çıkan arkeolojik buluntuların zarar görmeden hızlı ve kolayca incelenmesi amacıyla daha önce özel nitelikli bir x-ray cihazı temin edilmesi için katkı sağladığı enstitü ile yeni bir iş birliğine daha gidiyor. Bu çerçevede kazılarda çıkarılan seramik parçaları saklamak üzere 1990 yılından bu yana kullanılan deponun onarılarak yenilenmesi hedefleniyor.
Kaman Kalehöyük kazı alanında incelemelerde bulunan İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal hayatın gelişiminde de öncü rol üstlenen İş Bankası'nın, geçmişten bugüne ihtiyaçlara uygun olarak eğitim, çevre ve kültür sanat alanlarında uzun soluklu, yaygın, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirdiğini belirtti. Sözen, bu anlayış çerçevesinde, Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliğinin gün yüzüne çıkartılması, bu topraklardaki tarihi mirasın aydınlatılması ve gelecek nesillere aktarılması yönündeki bilimsel çalışmaların devam etmesi için de çaba gösterildiğini ifade etti.
Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün Yürüttüğü Faaliyetler
1. Kaman-Kalehöyük
1985 yılında Altes Prens Mikasa tarafından başlatılan kazılar sonucunda 2000’i aşkın müzelik eser bulundu. Bugüne kadar M.Ö. 3000 yıllarına kadar kültür katları tespit edilen kazılarda, önümüzdeki dönemde daha eski çağlara ait tabakaların aydınlatılması bekleniyor. İç Anadolu’nun tam ortasında yer alan Kaman-Kalehöyük, 280 m çapında, 16 m yüksekliğinde tipik bir Anadolu höyüğü. Dr. Sachihiro Omura başkanlığındaki Japon kazı heyetince düzenlenen kazılar sonucunda, Osmanlı Döneminden, Eski Tunç Çağına kadar olan dönemlere ait pek çok eser ortaya çıkarıldı. Kalehöyük’te yapılan arkeolojik kazılar sonucunda; Osmanlı Dönemi (M.S. 15-17. yüzyıl), Demir Çağı (M.Ö.12 – 4.yüzyıl), Orta ve Geç Tunç Çağı (M.Ö.20.-12.yüzyıl) ve Eski Tunç Çağı (M.Ö.23.-20.yüzyıl) olmak üzere dört ayrı kültür katmanı tespit edildi.
2. Yassıhöyük
Yassıhöyük, Kırşehir İli merkezine bağlı Çayağız beldesinde, Kaman- Kalehöyük’ten yaklaşık 30 km uzaklıkta yer alıyor. Yüksekliği 13 m olan höyüğün genişliği, Kuzey-Güney doğrultusunda 500 m, Doğu-Batı yönünde ise 625 m. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü tarafından 2008’e kadar çeşitli yıllarda yüzey araştırması yapılmış; resmi veya kraliyet binası olduğu düşünülen büyük bir yapının yer aldığı bir yerleşim yeri tespit edilmiş ve kazı çalışmalarına 2009’da başlanmıştır. Burada yapılacak çalışmalar sonucunda ağırlıklı olarak Hitit dönemine ait önemli bulgulara ulaşılması bekleniyor.
3. Büklükale
Büklükale, Kırıkkale İli, Karakeçili ilçesinde, Ankara’dan Kaman’a giden otoyolun Kızılırmak’ı geçmeden hemen sol tarafında yer alıyor. M.Ö. 2. bine, yani Hitit ve Asur Ticaret Kolonileri Çağına ait şehir, söz konusu karayolunda, Kızılırmak Nehri üzerindeki köprünün hemen kuzeyindeki alanda bulunuyor. 500 x 600 m genişliğindeki aşağı şehir ve onun doğusundaki 30 m yüksekliğinde ve 300x200 m genişliğindeki höyükten oluşuyor. Burada 2009 yılında başlayan ve düzenli olarak sürdürülen kazı çalışmalarında Osmanlı Dönemi, Demir Çağı ve Geç, Orta ve Erken Tunç çağlarına tarihlenen kültür katmanları tespit edildi. Kazı çalışmalarında ele geçen bu dönemlere ait eserler, Kaman-Kalehöyük ve Yassıhöyük kazılarından çıkarılanlarla birlikte Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.
4. Arkeolojik Yüzey Araştırmaları
Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, 1986 yılından itibaren her yıl İç Anadolu Bölgesi'nde arkeolojik yüzey araştırmaları düzenliyor. Bugüne kadar Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Konya'da 1500’ü aşkın höyük ve düz yerleşim yeri tespit edildi. Araştırmaların sonuçları her yıl Enstitü yayını olan Anatolian Archaeological Studies’te yayınlanıyor.