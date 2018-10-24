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Ayrıca havaların bir soğuk bir sıcak olması da bağışıklık sistemimizin de olumsuz yönde etkilenmesine sebep oluyor. Gecelerin uzaması ile beraber evde yenilen atıştırmalıklar artarken, soğuk havalarla birlikte de “bu güzel havada eve yürüyeyim demeler yerini taksi veya otobüslere bırakıyor.