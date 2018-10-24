Uzun, "Kış mevsimi üzerimizde ister istemez negatif enerji oluşturuyor buna bir de kapalı ortamlarda vakit geçirmek eklenince, daha çok yeme ve hareketsiz kalma sorunlarına sebep" diyor.
Ayrıca havaların bir soğuk bir sıcak olması da bağışıklık sistemimizin de olumsuz yönde etkilenmesine sebep oluyor. Gecelerin uzaması ile beraber evde yenilen atıştırmalıklar artarken, soğuk havalarla birlikte de “bu güzel havada eve yürüyeyim demeler yerini taksi veya otobüslere bırakıyor.
Peki bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek ve kışın kilo almayı engellemek için neler yapmalı? İşte kış aylarında nasıl beslenmeliyiz sorusunun yanıtı...
Mod yükselten 5 besin
Bitter Çikolata: Çikolatanın mutluluk saçtığı inkar edilemez bir gerçek. Aynı zamanda içerdiği teobromin sayesinde ruh halimizi düzeltir ve kış aylarında bizi dinç tutmaya yardımcı olur.
Yalnız bitter olmasına ve günde 1-2 kareyi geçmemesine dikkat.
Semizotu: İşte size omega3 şöleni. Semizotu içerdiği omega3 sayesinde beyin yorgunluğunu alıyor ve aynı zamanda sizi depresif ruh halinden çekip çıkarıyor. Yoğurtla birlikte salata yaparak veya zeytinyağı ile pişirerek tüketebilirsiniz.
Nar: Antioksidan ile dolup taşan bu meyve yüksek C vitamini nedeniyle stresi azaltarak pozitif ruh halini beraberinde getiriyor. Aynı zamanda serbest radikaller ile mücadele ederek metabolizmamızı kuvvetlendiriyor ve hastalıklara karşı kalkan oluşturuyor. Kış aylarında salatalarınıza serperek kullanabilirsiniz.
Hindi eti: İyi bir triptofan kaynağıdır ve kaliteli proteinlere sahiptir. Kırmızı et ve tavuğa göre zayıflamaya daha çok yardım eder. İçerdiği triptofan ile serotonin salınımını arttırarak modumuzu yükseltmeye yardımcı olur.
Ispanak: Kış aylarının en sağlıklı seratonin. Ispanak içerdiği folik asit ve magnezyum sayesinde gevşememize ve mutluluk hormonu salgısını uyararak bizi pozitif bir ruh haline sokuyor.
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