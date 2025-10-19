Habertürk
        Kış geldi, kuruluk başladı: Cilt kuruluğuna karşı alınabilecek basit önlemler

        Soğuk havalara hazır mısınız? Kış aylarında cilt sağlığını korumanın yolları

        Soğuk hava, rüzgar ve kapalı ortamlardaki kuru hava derken kış aylarında cilt sağlığını korumak her zamankinden daha zor hale geliyor. Ancak doğru bakım ve beslenme ile cildiniz bu zorlu mevsimi de parlak ve sağlıklı geçirebilir. İşte kışın cildinize uygulamanız gereken bakım tüyoları…

        Giriş: 19.10.2025 - 08:30 Güncelleme: 19.10.2025 - 08:30
        Kışın dudaklarınız sık sık kuruyor, elleriniz çatlıyor ve yüzünüz geriliyorsa, cildiniz size ‘yardım et’ sinyali veriyor olabilir. Isıtıcılar, soğuk hava ve yetersiz nem kış aylarında ciltte tahrişe neden olur. Ama endişelenmeyin, doğru ürün ve alışkanlıklarla cilt bariyerinizi güçlendirmek mümkün.

        KIŞ AYLARINDA CİLT SAĞLIĞINI KORUMANIN YOLLARI

        Kış aylarında soğuk havaya uyum sağlamaya çalışan vücut, kan dolaşımını azaltır. Bu durum, cildin ter ve yağ bezlerinin daha az çalışmasına ve ihtiyaç duyduğu antioksidanları alamamasına yol açar. Soğuk hava, ciltte kuruluk yaratır ve bu da ciltteki doğal yağ kaybının başlıca sebeplerinden biridir.

        KAPALI ALANLARDA KURU HAVAYA DİKKAT

        Kışın ev, ofis, toplu taşıma gibi kalabalık alanlar genellikle yeterince havalandırılmaz. Klima, elektrikli ısıtıcı ve kalorifer gibi cihazlarla ısıtılan bu ortamlarda nem seviyesi düşer. Nemsiz hava, ciltte kuruma, çatlama ve hatta egzama gibi sorunlara yol açabilir. Bu durumu önlemek için:

        - Oda nemlendiricileri kullanılabilir,

        - Kalorifer üzerine ıslak havlu veya su dolu kaplar konulabilir,

        - Ortam gün içinde belli aralıklarla havalandırılmalıdır.

        NEMLENDİRİCİLERİ DOĞRU KULLANIN

        Soğuk havalarda özellikle kuru ciltler nemlendirici kullanmaya özen göstermelidir. Cilt kuruluğu hissedildiği anda, özellikle dış ortamlarda (otobüs, metro, ofis vb.) nemlendirici sürülmelidir. Krem içerikli yağlı sabunlar ya da jeller tercih edilebilir.

        Yağlı cilt tipine sahip olanlar, nem dengesini sağlamakta zorlanır. Bu nedenle yağ içerikli ürünler yerine, hafif yapılı nemlendirici kremler kullanılmalıdır. Bu kremler genellikle gece yatmadan önce uygulanmalıdır.

        BESLENME CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER

        Kış aylarında doğru ve dengeli beslenmek, cilt sağlığı açısından büyük önem taşır. Omega 3 açısından zengin balıklar, taze sebze ve meyveler tüketmek, cildin ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve doymamış yağların karşılanmasını sağlar. Bu sayede cilt daha parlak ve sağlıklı görünür.

        YÜZ YIKAMA ALIŞKANLIKLARINIZA DİKKAT EDİN

        Sabah yüz ve ellerinizi önce ılık suyla, ardından soğuk suyla durulamak kan dolaşımını artırır. Bu ‘şok etkisi’ sayesinde yağ ve ter bezleri uyarılır, cilt daha yumuşak hale gelir. Bu işlem sonrası kullanılacak nemlendirici kremin bitkisel protein ve peptit içermesi, cildin nefes almasına yardımcı olur.

        DUŞTA SICAK SUYA DİKKAT

        Kışın sıcak bir banyo rahatlatıcı olsa da, uzun süre sıcak suya maruz kalmak cildin yağ dengesini bozar. Duş süresi 20 dakikayı geçmemeli ve su sıcaklığı orta seviyede tutulmalıdır. Duş sonrası tüm vücuda nemlendirici krem uygulanması, kuruluğu önler.

        DUDAK VE ELLER İÇİN ÖZEL BAKIM

        Dudaklar yağ üretmez, bu nedenle en çabuk kuruyan bölgelerdendir. Dudak kuruluğunu önlemek için balm tarzı nemlendiriciler kullanılmalı, kesinlikle tükürükle ıslatılmamalıdır. Uyku öncesi dudaklara nemlendirici uygulamak faydalı olur.

        Eller ise soğuk havadan en çok etkilenen bölgelerden biridir. Soğuk suyla temas ve deterjan kullanımı sonrası mutlaka eldiven kullanılmalı ve eller nemlendiriciyle desteklenmelidir.

        MAKYAJ VE PEELING KONUSUNDA DİKKATLİ OLUN

        Kış aylarında cilt kuruyup pul pul dökülebilir. Bu tür durumlarda fondötenle kapatmaya çalışmak cildi daha kötü gösterebilir. Bunun yerine düzenli peeling yapmak, gece için nemlendirici ve anti-aging özellikli kremler kullanmak daha doğrudur.

        Peeling uygulamaları için en uygun zaman kış aylarıdır çünkü güneşin etkisi daha azdır. Peeling sonrası cilt, besleyici ve koruyucu içerikli kremlerle desteklenmelidir. Nemlendirici özellikli, güneş koruma faktörlü, leke karşıtı ve bitkisel içerikli fondöten etkili kremler tercih edilebilir.

        CİLT TİPİNE UYGUN ÜRÜNLER KULLANILMALI

        Her bölge ve her cilt tipi farklıdır. Bu nedenle kullanılan bakım ürünlerinin besleyici içeriklere sahip olmasına ve cilde uygun seçilmesine dikkat edilmelidir. Tüm önlemlere rağmen ciltte bozulmalar, kuruluk ya da tahriş devam ediyorsa bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.

        Görsel Kaynak: shutterstock

