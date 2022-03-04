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Kış Olimpiyatları Paralampik Oyunları dünyaca ünlü arama motoru Google tarafından doodle yapıldı. Arama yapmak isteyen kullanıcılar doodle ile karşılaştıktan sonra "Kış Olimpiyatları Paralampik Oyunları 2022 hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlayacak ve bitecek? Kış Olimpiyatları Paralampik Oyunları'nda Ukrayna ve Rusya katılacak mı?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte Kış Olimpiyatlarıyla ilgili detaylar...