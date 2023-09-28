Kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Yelten tarhanası

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Yelten tarhanasının lezzetinin farklı olduğunu vurgulayan Selma Kıllı ise kendileri kadar çevreleri için de hazırladıklarını aktardı. Tarhana için bu yıl birçok yakınının kendisini aradığını söyleyen Kıllı, "Bunun çok seveni, isteyeni olur. Lezzeti çok güzeldir. Diğer tarhanalardan da farklıdır. Kullandığımız malzemelerin hepsi bahçemizden toplanır" diye konuştu.

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"ORGANİK OLDUĞU İÇİN LEZZETLERİMİZ ÇOK BEĞENİLİR" Yelten Mahallesi Muhtarı Yetiş Özen de bölgenin tarhana ve keşkek gibi lezzetleriyle tanındığına dikkati çekti. Bu lezzetlerin en ayırt edici özelliğinin organik ürünlerle yapılması olduğunun altını çizen Özen, şöyle devam etti: