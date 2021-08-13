DHA

Sivas'ın Zara ilçesinin merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Ütükyurdu yakınlarındaki 2 bin 812 rakımlı Kösedağ'ın eteklerinde bir süre önce keşfedilen Çifte Şelale güzelliği ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

DHA'nın haberine göre köylülerin yılın 4 ayını geçirdiği Kösedağ Yaylası olarak bilinen bölgede bulunan şelale, zengin bitki örtüsü ve doğal görünümüyle göze çarpıyor.

Temiz ve berrak bir suya sahip şelale, kayaların arasından yaklaşık 10 metre yükseklikten 2 ayrı göz olarak akıyor.

Şelale, Zara Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje ile turizme kazandırılacak.

'HERKESİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ'

Ütükyurdu köyü muhtarı Mehmet Ay, "Çok güzel bir atmosfer. Buraya her sene çıkıyoruz ve 4 ay boyunca burada kalıyoruz. Daha sonra yeniden köye iniyoruz. Burası keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Burası yeşillik ve doğası ile insanı cezbediyor. Sivas'ın en güzel suyu da burada Karadeniz'i aratmayan bir yeşilliği ve doğası var. Burayı herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.

Koronavirüs sürecinde İstanbul'dan gelen Vahap Bulut, "Burası çok güzel bir yayla. Suyu içiliyor ve yeşillik bir yer. Şelalemiz tam bir turizm yeri. Bilmeyenler gelebilir. Burası akarsu, tatlı ve içilebiliyor. Buranın ziyarete açılmasını ve meraklıların da bu doğayı görmelerini istiyoruz" diye konuştu.