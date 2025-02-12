Kışın da güneş gözlüğü takmak gerekiyor olabilir! Gözlerde güneş yanığı tehlikesine dikkat!

Kışın kayak yaparken veya yazın deniz kenarında güneşin tadını çıkarırken gözlerimizin de güneşten zarar görebileceğini hiç düşündünüz mü? Fotokeratit, halk arasında “gözlerin güneş yanığı” olarak bilinir ve uygun önlemler alınmadığında oldukça ciddi sonuçlara yol açabilir. Peki gözlerimizi bu riskten nasıl koruyabiliriz?

FOTOKERATİT NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Uzmanlara göre, güneş yanığı gözlerimizi de etkileyebilir. Bu duruma "fotokeratit" adı verilir. Fotokeratit, ultraviyole (UV) ışınlarına aşırı maruz kalma sonucu oluşan gözün kornea tabakasındaki bir yanık türüdür. Chicago Üniversitesi Tıp Merkezi'nden optometrist Dr. Steven Quan’a göre, yüksek seviyede veya uzun süreli UV ışınlarına maruz kalmak, korneadaki epitel hücrelerinin zarar görmesine neden olabilir.

REKLAM

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden oftalmoloji profesörü Dr. Esen Akpek, korneanın beş katmandan oluştuğunu belirtiyor. En dış tabaka olan epitel, gözü toz, su ve bakterilere karşı korurken, aynı zamanda gözyaşlarından emilen oksijen ve besinleri korneanın geri kalanına dağıtır.

Dr. Akpek’e göre, yoğun UV ışınlarına maruz kalındığında epitel hücreleri doğal yenilenme süreçlerini tamamlayamadan topluca ölür. Eğer tüm epitel tabakası soyulursa, altında yoğun sinir uçları bulunduğundan çok şiddetli ağrılar ortaya çıkabilir.

FOTOKERATİTİN BELİRTİLERİ

Gözlerde güneş yanığının belirtileri ciltteki gibi hafiften şiddetliye kadar değişebilir. Maruz kalınan UV ışını miktarına bağlı olarak belirtiler daha yoğun hale gelebilir. En yaygın belirtiler şunlardır:

Gözlerde kum varmış hissi

Göz ağrısı

Baş ağrısı

Göz kapağında seyirme

Gözlerde sulanma

Şişlik

Kızarıklık

Bulanık görme

Parlak ışığa duyarlılık

Haleler görme

Göz bebeklerinin küçülmesi

Geçici görme kaybı veya renk algısında değişiklikler (nadir durumlarda)

REKLAM

FOTOKERATİTİN TEDAVİSİ

Fotokeratit genellikle 24-48 saat içinde kendiliğinden iyileşir. Ancak bu süre zarfında belirtileri hafifletmek için bazı yöntemler uygulanabilir. Doktorlar, ağrıyı hafifletmek için ağrı kesiciler veya antibiyotikli göz damlaları reçete edebilir. Ayrıca şu yöntemler de rahatlatıcı olabilir: