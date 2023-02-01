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Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

Kış aylarının keskin soğukları iliklerimize kadar işlemeye başladı. Özellikle ayaz havalar olarak tabir edilen aşırı soğuklar cilt sağlığı için olumsuz etkiler gösteriyor. Ani hava değişimlerinin yaşandığı bu günlerde cilt sağlığının korunması adına mutlaka koruyucu ürünler kullanılmalı. Peki, kışın güneş kremi kullanılır mı?

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  • Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

    Güneş kremi denilince akıllara yazın kullanılması gereken bir ürünmüş gibi gelebilir ancak bu yanlış bir bilgidir. Güneş kremi yalnızca yaz aylarında değil kışın da mutlaka kullanılması gereken bir üründür ve cildi dış etkenlere karşı koruyucu bir etki gösterir.
  • Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

    Kışın dışarı çıkmadan önce güneşten koruyan bir güneş kremini ihmal etmemeniz gerekli. Özellikle güneş ışınlarından daha az etkilenen ciltlere sahip insanlar kışın güneşin cilde zararları konusunda daha dikkatsizdirler. Birçok insan da bu kısa kapalı ve soğuk günler için aynı şeyi düşünür. Oysa uzmanlar tek bir konuda ortak noktada buluşurlar: Aralık ayı ortasında bile olsanız güneş kremi kullanmak cilt için bir zorunluluktur!
  • Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

    KIŞ AYLARINDA DA GÜNEŞ KREMİ KULLANILMALI!

    Cildi güneşin zararlı ışınlarından koruyan en önemli desteklerden biri olan güneş kremi yaz kış demeden düzenli olarak kullanılması gereken bir üründür. Cilt bakım rutini için günlük zorunluluklardan biri olan güneş kremi, yalnızca güneş yanıklarından değil UV ışınlarının cildinize ulaşması engelleyerek yaşlanma, cilt hasarı gibi ufak ve görünmeyen zararları da engeller. Ancak sıklıkla yaz aylarında kullanılan güneş kremleri, aslında kış aylarında da kullanılması oldukça önemli ürünler arasında yerini alır.
  • Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

    KIŞIN GÜNEŞ KORUYUCU SÜRMEDEN DIŞARI ÇIKMAYIN!

    Kış mevsiminde güneşten korunmak için gerekli bakımların hiçbir şekilde ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar kapalı olduğu bir kış gününde güneşin zararı ancak yüzde 20 ile yüzde 30 oranında azaldığının bilinmesi gerektiğini vurguluyor.
  • Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

    KIŞIN CİLT BAKIMI NASIL OLMALI?

    Kışa girerken soğuk havaların verdiği ciddi zararlardan korumak gerekir ve deriyi yenilemek için cilt tipine (normal, yağlı, karma, kuru) uygun cilt temizleyici kullanmakla başlanmalıdır. Her deri tipindeki insan aşırı sıcak sudan, sert sünger ve liflerden kaçınmalıdır. Banyo sırasında seramid, gliserin, vazelin ve vitamin içeren nemlendiriciler kullanılmalıdır. Deriye banyo sırasında giren suyu hapsetmek için nemlendiriciler banyo sonrası hemen sürülmelidir. Duştan çıkar çıkmaz sürülen nemlendiriciler hızla deri tarafından emilerek daha başarılı sonuçlar verebilmektedir.
  • Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

    Şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremleri kış mevsiminde de mutlaka kullanılmalıdır.

    Cilt yüzeyinde oluşan kalınlaşma için en etkili yöntem kimyasal peeling tedavisidir. Özellikle kimyasal peeling tedavisi yüze canlı bir görüntü sağlayarak, güneşin etkilerinden cildi arındıran ve akne oluşumunu da azaltan bir yöntemdir.
  • Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

    Kışın özellikle tırnaklar kırılıp hassaslaşabilmektedir. Özel tırnak balsamları, tırnak güçlendirici vitaminler tırnak bakımında mutlaka kullanılmalıdır.
  • Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

    Mevsim geçişlerinde saç dökülmeleri de artabilmektedir. Bu nedenle saç dökülmesi yaşayan kişilerin biotin, çinko, selenyum, metionin, A,E,B ve D vitaminleri ile takviye, medikal şampuanlar kullanması çözüm sağlayabilir.
  • Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

    CİLT HASARINI BİRİKTİRMEYİN!

    ABD Dermatoloji Akademisi Yönetim Kurulu sertifikalı dermatolog ve New York Üniversitesi Dermatoloji Klinik Profesörü Darrell Rigel, "Cilt hasarı bir takside gitmek gibidir. Kilometre arttıkça ve mesafe çoğaldıkça, ödeyeceğiniz bedel katlanarak artar" diyor.
  • Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

    Başka bir deyişle güneşten gelen mor ötesi ışınlar yaz bittikten sonra da cilde zarar vermeye devam eder ve o zamanlara ait UV hasarı gittikçe birikir. Yazın Antalya’da yaşayan biriyle kışın Erzurum’da kayak yapan birinin cilt hasarı birbirinden farklı olmayacaktır. İki türlü de hem mevsim şartlarından dolayı hem de güneşin zararlarından korunmak için nemlendiricili güneş kreminizi kullanmanız gerekir.
  • Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

    UVA DA ÖNEMLİ!

    Ancak kış için bir güneş koruyucu tercih ederken düşük koruma faktörlü bir ürün tercih edebilirsiniz. Bunun nedeni kış aylarında UVB’nin bize ulaşmasında ciddi bir mevsimsel düşüş yaşanmasıdır. Koruma faktörleri de bu UVB ışınlarından bizi koruma oranlarına göre belirlenir. Ancak bununla birlikte diğer zararlı ışınlar olan UVA’nın mevsimsel düşüş oranı çok azdır. Bu nedenle bu ışınlar seni o an yakmasa bile uzun vadede cildinizde hasar oluşmasına neden olabilirler. Üstelik UVA ışınları camdan geçebilirler ve araba içinde bile olsanız cildinizde hasar bırakabilirler.
  • Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

    KIŞIN CİLDİ KORUMAK İÇİN NE KULLANILMALI?

    Uzmanlar koruyucu etkiye sahip bir nemlendiricinin hem kuruma, pullanma gibi mevsimsel problemlerin de önüne geçebileceğini hem de güneş ışınlarından koruyabileceğini söylüyor.

    Yazın doğal olarak fazla yağ üretildiğinden nemlendirici etkisi olan bir koruyucuya ihtiyaç duymayabilirsiniz. Ancak kışın kullandığınız ürünün aynı zamanda nemlendirici etkisinin olması bir taşla iki kuş vurmanızı sağlayacaktır.
  • Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

    KIŞ DÖNEMİNDE GÜNEŞ KREMİ UYGULAMASI NASIL OLMALIDIR?

    Güneş kremleri ile ilgili olarak doğru bir kullanım da tercihler kadar önemlidir. En etkili güneş kremi sonucunu almak için dışarıya çıkmadan en az 10 dakika önce sürmeniz gerekir. Ayrıca her iki saatte bir de uygulamaya devam etmek gerekir. Makyaj yapıyorsanız, öncelikle güneş kremini ardından nemlendiriciyi uygulamak en doğru adım olacaktır. Her mevsimde uygulayacağınız bu yöntem sayesinde cildinizi uzun vadede oldukça iyi koruyabilirsiniz.
  • Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

    NEDEN YIL BOYUNCA GÜNEŞ KREMİ KULLANILMALI?

    Güneş kremleri UVA ve UVB ışınlarından korur

    Ultraviyole veya UV ışınlarının iki türü vardır: Ultraviyole A ve Ultraviyole B.UVA ışınları cildin alt katmanlarına nüfuz eder, kırışıklıklara ve cilt renginin solmasına, erken yaşlanmaya neden olur. Bir diğer alternatif ise, UVB ışınları güneş yanığına neden olan 'yakan' ışınlardır. İyi bir içeriğe sahip ve etkili bir güneş kremi günlük kullanıldığında cildi bu iki zararlı ışına karşı koruyabilir.
  • Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

    Güneş lekelerine karşı korur

    Güneş koruması olmadan UV ışınlarına aşırı maruz kalma, güneş lekeleri veya yaşlılık lekeleri gibi zorlukla ortadan kalkan lekelere neden olur. Güneş lekeleri yüz, kollar, sırt, omuzlar ve ellerin üstünde görünebilir. İyi bir güneş kremi ise tüm bu etkilere karşı büyük oranda koruma sağlayarak yaşanabilecek lekelenme problemi ihtimalini en aza indirir.
  • Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

    Cildin erken yaşlanmasını önler

    Düzenli güneş koruyucu krem kullanımı, cildi güneşin zararlı UV ışınlarına tekrar tekrar maruz kalmak nedeniyle ortaya çıkan yaşlanma etkilerinden korur. Kırışıklıklar, pigmentli, kuru, pürüzlü ve pürüzlü cilt ve elastikiyet kaybı gibi belirtileri içerir.
  • Kışın güneş kremi kullanılır mı? Erken yaşlanma ve cilt lekelerine neden oluyor!

    Eşit cilt tonunu korumaya yardımcı olur

    Güneş kremi kullanmadan güneşe maruz kalmaktan kaynaklanan cilt renk değişikliği en çok rahatsız olunan konulardan biri. Korunmasız güneşe maruz kalmak ciltte koyu lekelere neden olabilir. Bu nedenle, cilt tonunu eşit tutmak ve hiperpigmentasyonu önlemek için dışarı çıkmadan önce güneş kremi kullanılmalıdır.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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