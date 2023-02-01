KIŞIN CİLDİ KORUMAK İÇİN NE KULLANILMALI?

Uzmanlar koruyucu etkiye sahip bir nemlendiricinin hem kuruma, pullanma gibi mevsimsel problemlerin de önüne geçebileceğini hem de güneş ışınlarından koruyabileceğini söylüyor.

Yazın doğal olarak fazla yağ üretildiğinden nemlendirici etkisi olan bir koruyucuya ihtiyaç duymayabilirsiniz. Ancak kışın kullandığınız ürünün aynı zamanda nemlendirici etkisinin olması bir taşla iki kuş vurmanızı sağlayacaktır.