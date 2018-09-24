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Konserve zamanı geldi çattı... Ancak sağlık açısından herhangi bir risk oluşturmaması için turşuyu hazırlarken ve saklarken bazı kurallara uymak gerekiyor. Çünkü hijyenik ve doğru bir şekilde hazırlanmayan konserve ürünler tehlike saçıyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Rumeysa Çelik, konserve yapımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.