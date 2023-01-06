12 Aralık tarihinden beri YouTube platformunda yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasına 5 Ocak günü iki yeni yarışmacı katıldı. Zeyd ve Merve'nin eve veda etmesinden sonra yarışmaya katılan isimlerden biri Elif oldu. Yeni kadın yarışmacının eve gelmesiyle, kızlar arasında tartışma çıktı.