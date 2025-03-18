'Kızılcık Şerbeti'nin 93'üncü bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

İşte 'Kızılcık Şerbeti' 93. Bölüm 2. Tanıtımı; REKLAM Yayınlanan tanıtımda Nursema ve Firaz, Asude'den destek göremeyince, Doğa’nın vesilesiyle Kıvılcım’ın kapısını çalıyor.

Kıvılcım, aşkın önündeki engelleri kaldırarak onlara bir yuva oluyor. Ömer, evlilik dışı çocuk sahibi olmak istemediğini açıkça dile getirirken Kıvılcım’ın bu konudaki kararı merak konusu oluyor.

Kıvılcım, Işıl’ın davranışı sonucu ilişkisini duyurmak istediğini fark ediyor. Bu sırada Nilay, Fatih ve Işıl arasında bir ilişki olduğundan şüphelenmeye başlıyor.

REKLAM Işıl’a gelen çiçeklere bakmak için odaya girdiği sırada kapıya gelen Abdullah’ı görmesiyle büyük bir şok yaşarken yeni bölümde yaşanacaklar büyük merak konusu oluyor.