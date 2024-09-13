SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin afişi izleyiciyle buluştu. Yeni sezonunda yine ekranda fırtınalar estirecek dizi bu akşam başlıyor

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek, Şebnem Bozoklu ile Özge Özacar’ın yer aldığı afiş, yeni sezona dair büyük merak uyandırırken oyuncular şıklıklarıyla da beğeni topladı.

Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde, Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla aileler arasında yaşanacak yüzleşmeler ve sarsıcı gelişmeler ekrana gelecek.

67'nci bölümde; Ünallar’ın evine bomba düşmüş gibidir. Öğrendikleri gerçek tüm ilişkileri derinden sarsmış, herkes birbirine düşman kesilmiştir. Ancak ilk olarak öncelik Görkem’in sağlık durumudur. Olaylı gecenin devamında Görkem’in hastaneye yetiştirilmesi ve onun Fatih’e yaptığı şantaj neticesinde durumu kurtarma değilse de vakit kazanma hesaplarını yaşarlar. Kıvılcım ise kendini berbat hissetmekte, hayatta en güvendiği adam tarafından aldatıldığı duygusu ile yanlış yollara sürüklenmek üzeredir. Tüm bu karmaşanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Kıvılcımlar’ın evine büyük bir acı düşer. Alev doğum yaparken ölmüştür. Doğurduğu bebek, Kıvılcım ve Abdullah arasında velayet savaşına neden olacaktır.