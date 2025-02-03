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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 22:55 Güncelleme: 03.02.2025 - 22:55
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        "Durun"
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti' 87. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Nursema’nın evlendirileceği haberi Ünal ailesine bomba gibi düşerken İlhami ve babasının istemeye gelecek olmaları yeni bölümde yaşanacakların sinyallerini veriyor.

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        Abdullah ve Işıl’ın iş gezisi sebebiyle birlikte Kapadokya’ya gitmesi kafaları karıştırırken bu durum Pembe’yi de kuşkulandırıyor.

        Ömer ve Kıvılcım’ın mutlulukları ekrana yansırken Firaz’ın istemeyi basıp “Durun” demesi yeni bölüme olan merakı artırıyor.

        'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 86. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde; hamile olduğunu öğrenen Kıvılcım, bu haberi Ömer’den saklayarak bebeği doğurmamaya karar verdi. Kıvılcım’ın ameliyathaneye girmeden önce hastanede karşısında bir anda Ömer’i bulmasıyla yaşanacaklar merak konusu oldu.

        Nursema, Firaz’ın özrünü kabul etmezken diğer yandan Pembe’nin baskısıyla büyük bir çıkmaza girdi. Nursema’nın evlenmesine karar veren Pembe’nin, konuyu Abdullah, Fatih ve Mustafa’ya taşıması Nursema’yı öfkelendirdi. Sinirle evden çıkan Nursema’nın hayır evine gitmesi beklenmeyen gelişmelerin yaşanmasına neden oldu.

        Nursema’nın ağladığını gören İlhami’nin onu teselli ettiği sırada eve Abdullah’ın gelmesi izleyenleri şoke etti. Ünallar’ın yeni otelinin vale hizmetini almak isteyen karanlık adamlara meydan okuyan Fatih, elinde çiçek ve balonlarla evine girmek üzereyken vuruldu. Silah seslerini duyan ve Fatih’in vurulduğunu gören Doğa’nın yakarışlarının Sezen Aksu’nun 'Son Bakış' şarkısı eşliğinde ekrana geldiği bölümün final sahnesi izleyenleri derinden etkiledi.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmenliğini; Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #kızılcık şerbeti
        #show tv
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