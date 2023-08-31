'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri başladı
SHOW TV'de ekrana gelen, başrollerinde Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı
SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, 'Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezon çekimleri başladı.
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği fenomen dizinin oyuncuları ilk set gününde bir araya gelerek kamera karşısına geçti.
İlk sezonuyla ekranlara yeni bir soluk getiren 'Kızılcık Şerbeti' çok yakında yeni sezonuyla SHOW TV ekranında izleyiciyle buluşacak.