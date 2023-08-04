Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi: Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman başlayacak?

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KIZILCIK ŞERBETİ FİNALDE NELER OLDU?

Alev ve kocasını yakın bir pozisyonda gören Pembe, her ne kadar bu durumdan çok rahatsız olmuşsa da şimdilik Abdullah’ın bahaneleriyle yetinmek zorunda kalır. Sonunda muratlarına ererek evlenen Nursema ve Umut, hayatlarının hiç de kolay olmayacağını, farklılıkların onları üzeceğini ilk günlerden itibaren görmeye başlarlar. Nursema’nın ailesini yemeğe çağırdığı gece her ikisi için de kabusa dönecektir.