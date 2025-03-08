'Kızılcık Şerbeti' zirveden inmiyor

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', her cuma olduğu gibi zirveyi yine kimseye kaptırmadı.

'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 11.83 izlenme oranı, 29.24 izlenme payı, AB’de; 11.32 izlenme oranı ve 31.65 izlenme payı, Total grubunda; 9.10 izlenme oranı, 23.09 izlenme payı ile tüm kategorilerde birinci oldu. Fenomen dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık 9 saat X’in TT listesinde yer alarak sosyal medyanın gündemini belirledi.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 91'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde; Nursema’nın, İlhami yerine Firaz’ın adını andığı nişan töreninin ardından Ünal ailesinde büyük bir kaos yaşadı. Nişan iptal olurken yaşanan durum Abdullah ve Asude’yi karşı karşıya getirdi. Soluksuz izlenen bölümde Pembe’nin Nursema’ya attığı tokat çok konuşuldu.

Pembe, Nursema’ya tokat attı;

Ömer’in doğacak bebekleri için taşındığı yeni evini Kıvılcım’a gezdirdiği bölümde Sönmez’in hastalığı aşıkların gelecek planlarını askıya almasına neden oldu. İkilinin bebeklerini görmek için gittikleri doktor kontrolünde ise yaşadıkları mutluluk dolu anlar büyük beğeni topladı.

Ömer ve Kıvılcım’ın bebek mutluluğu;

Yeni evine Cemre’nin oyun arkadaşlarının annelerini davet eden Doğa’nın değişimine Kıvılcım daha fazla kayıtsız kalamadı. Doğa’nın lüks hayata düşkünlüğünden rahatsız olan Kıvılcım’ın, Doğa’yı uyardığı bölümde Fatih ise Doğa’nın ara verdiği okuluna devam etmesini istedi. Meri’nin, Mustafa ile arkadaş olmasından rahatsız olan Nilay büyük bir hataya düştü. Mustafa’nın Nilay’a hediye almak için Meri’den yardım istediği konuşmaya kulak misafiri olan Nilay; Mustafa ve Meri’yi kuyumcuda bastığını düşünürken öğrendiği gerçekle yıkıldı. Gerçeği öğrenen Nilay’ın arası Meri ile açıldı.