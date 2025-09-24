Habertürk
        Kızılırmak'ta kadın cesedi bulundu | Son dakika haberleri

        Kızılırmak'ta kadın cesedi bulundu

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde, Kızılırmak'ta Hatice S.'nin (51) cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 22:18 Güncelleme: 24.09.2025 - 22:18
        Kızılırmak'ta kadın cesedi bulundu
        Avanos ilçesi çevreyolu üzerinde bulunan Kızılırmak'ın kenarında yürüyenler, suda hareketsiz bir kişinin olduğunu görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Botla suya giren ekipler, hareketsiz kişiyi kıyıya getirdi. Yapılan incelemede isminin Hatice S. olduğu belirlenen kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hatice S.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Avanos Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
