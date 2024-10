Kızının kolu göğsüne çarpınca meme kanseri olduğunu öğrendi, erken tanıyla kurtuldu

Çiğdem Telli 1 yıl önce kızıyla oynarken, kızının dirseğine çarpmasıyla göğsünde bir ağrı yaşadı. Bunun üzerine eliyle yaptığı kontrolde kitle fark eden Telli, doktora gittiğinde göğsünde olduğunu öğrendi. Kemoterapiye başlayan Telli, saçlarını kaybetmeye başladığını ve kabullenme sürecinin zorluklarını anlattı. 1 yıl süren tedavi ile kanseri yenen Telli, sağlığına kavuştu.

Tanıyı koyarak Telli’nin ameliyatını gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eser, “Çiğdem Hanım genç ve bilinçli bir hasta, kendi memesini kontrol ettiğinde memesinde küçük bir kitle şüphesi ile bize geldi. Kendisini muayene ettik ve radyoloji sonuçlarını kontrol ettiğimizde şüpheli bir kitle gördük. Erkenden tanısını koyarak, tümörün yapısını ve hastanın da genç olmasını dikkate alarak önce kemoterapi tedavisi uyguladık. Çok iyi yanıt verdi. Daha sonra da ameliyatını yaptık. Ameliyatta patoloji sonucunda tam yanıt olduğunu, yani hiç canlı hücre kalmadığını gördük. Bu bizim en mutlu olduğumuz ve hedeflediğimiz bir sonuç. Aldığımız iyi sonuçtan mutluyuz. Şu anda da takiplerine devam ediyoruz. Çiğdem Hanım kanseri tamamen yendi. Takiplerimiz tabii ki devam edecek. Kanseri yenen kişilerde de hiç kanser olmayan hastalar gibi yılda bir kez kontrollerini yapıyoruz” dedi.

REKLAM

"KADINLAR 20 YAŞINDAN SONRA KENDİLERİNİ ELLE MUAYENE ETMELİ"

20 yaşından sonra her kadının ayda bir kez memesini muayene etmesinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Eser, “Kadınlar adet gördükten sonraki 7’nci ile 10’uncu günlerde elle ve gözle kendilerini mutlaka muayene etsinler. Bir kitle eline geliyor mu baksınlar. Meme ağrısını çok önemsemiyoruz ama memede yeni bir kitle çıktıysa, bu ağrılı veya ağrısız da olsa mutlaka bir genel cerrahiye gitmelerini ısrarla öneriyoruz. Her şey yolunda bile olsa, 30 yaşından sonra yılda bir kez hekim tarafından muayene edilmeli. 40’dan sonra ise radyolojik kontrolleri de yapalım. 50 yaşından sonra meme kanseri görülme sıklığı çok arttığı için mutlaka radyoloji kontrolleri yapmalarını önemsiyoruz. Eğer muayenelerde takip gerektiren bir durum gerekiyorsa, genellikle 6 aylık bir takip öneriyoruz ve bu takipleri de aksatmamalarını öneriyoruz. Özellikle de ailesinde genç yaşta meme kanseri olanlara takiplerine düzenli gitmelerini ısrarla öneriyorum. Tüm kanserler olduğu gibi meme kanseri de 50 yaş sonrasında artıyor. Kontrol için ise 40 yaş önemli ve radyolojik kontrollere o zaman başlıyoruz. Meme kanserinin yaklaşık 100’de 10’u genetik özellikler taşıyor. Özellikle annede, anneannede ve teyzede varsa bu durumu çok önemsiyoruz. 40 yaş altında görülen meme kanserlerinde genetik olma olasılığı nedeniyle mutlaka genetik test yaptırıyoruz. Bir ailedeki erkekte meme kanseri görüldüğünde bu durumun genetik olma durumu yüksektir. O ailedeki hem erkek hem kadınlara genetik test öneriyoruz. Erken tanı meme kanserinde çok önemli. Herkes sağlıklı, Akdeniz tipi dediğimiz sebze ve meyve ağırlıklı olarak beslensin istiyoruz. Baklagiller tüketebilirler, aşırı olarak et ve balık yememeyi öneriyorum. Vitamin eksikleri varsa takviye almalılar. Yaşam ve beslenmelerine dikkat etmeliler. Kadınlar özellikle menopoz sonrası kilo almamalılar. Ayrıca düzenli egzersiz yapmak gerekiyor” diye konuştu.