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        Haberler Ekonomi Para KKM'de düşüş sürüyor - Para Haberleri

        KKM'de düşüş sürüyor

        Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 46 milyar 430 milyon lira azalarak 919 milyar 592 milyon liraya düştü ve KKM'nin toplam mevduattaki payı yüzde 5'in altına indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:04 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:04
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        KKM'de düşüş sürüyor
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 14 Şubat haftasında 177 milyar 485,7 milyon lira artarak 16 trilyon 485 milyar 706 milyon liradan, 16 trilyon 663 milyar 541 milyon liraya çıktı.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 448 milyar 405 milyon lira artarak 19 trilyon 702 milyar 881 milyon liraya yükseldi.

        Tüketici kredilerinin tutarı, 14 Şubat itibarıyla 23 milyar 668 milyon lira artarak 2 trilyon 90 milyar 865 milyon liraya çıktı.

        Söz konusu tutarın 529 milyar 669 milyon lirası konut, 70 milyar 13 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 491 milyar 183 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 27 milyar 422 milyon lira artarak 2 trilyon 362 milyar 475 milyon lira oldu.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 artışla 1 trilyon 915 milyar 347 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 668 milyar 564 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 246 milyar 783 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 710 milyon lira artışla 323 milyar 955 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 240 milyar 904 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 66 milyon lira azalarak 3 trilyon 585 milyar 267 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen geçen hafta 46 milyar 430 milyon lira azalarak 919 milyar 592 milyon liraya düştü.

        Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 4,67'si oldu.

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