Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Güv.K.K Emekli Astsubaylar Derneği (KTEMAD) ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çankaya Şubesi'nin müşterek hazırladığı resim sergisinin açılışında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Tatar, Türk milletinin birçok fedakârlıkla bugünlere geldiğini, Kıbrıs'ta da bugün Kıbrıs Türk halkı huzur ve barış içindeyse bu fedakârlıklar sayesinde olduğunu belirterek, "Türk askeri buradadır ve burada olmaya devam edecektir, Türkiye'nin garantörlüğü devam edecektir" dedi.

Barış Pınarı Harekâtı'nın başarıyla tamamlandığını, bölge barışı ve bölge güvenliği için başarılı bir harekât oluğunu belirten Tatar, "Ne mutlu Türk'üz ve bu topraklarda yaşıyoruz. Türk askeri buradadır ve burada olmaya devam edecektir, Türkiye'nin garantörlüğü devam edecektir" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLUK ANISINI PAYLAŞTI

Tatar, Ada'ya ilk gelen Türk Alayı ile ilgili bir anısını da anlatarak, "6 yaşında burada asker selamını verdim, hala daha aynı selamla buradayım" dedi ve konuşmasını asker selamı vererek bitirdi.