KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye ziyaretini değerlendirdi

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesinin ardından ülkeye döndü.

Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erhürman, Türkiye'ye yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Erhürman, Anıtkabir'i ziyaret ettiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştüğünü aktararak, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeden sonra istişarelerin yoğun şekilde devam etmesi noktasında hemfikir olduklarını aktaran Erhürman, Ankara temaslarının oldukça verimli geçtiğini vurguladı.

Kıbrıs konusundaki taraflar, garantör ülkeler ve Birleşmiş Milletler'in katılımıyla gerçekleşen 5+1 toplantılarının önemine vurgu yapan Erhürman, "5+1 görüşmelerine önem veriyoruz ancak öncesinde Lefkoşa'da birtakım sonuçlara ulaşılmalı." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; hassasiyetler konusunda Türkiye ile büyük ölçüde aynı noktada olduklarına dikkati çeken Erhürman, "Kıbrıslı Türklerin egemenlik haklarının bir şekilde ihlal edilmesi, Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi davranılması noktasında elbette ortak rahatsızlıklarımız var." dedi.