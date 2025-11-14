Habertürk
        KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye ziyaretini değerlendirdi

        KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye ziyaretini değerlendirdi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından istişarelerin yoğun şekilde sürdürülmesi konusunda hemfikir olduklarını belirterek, Ankara temaslarının oldukça verimli geçtiğini bildirdi

        Giriş: 14.11.2025 - 03:06 Güncelleme: 14.11.2025 - 03:08
        Erhürman, Türkiye ziyaretini değerlendirdi
        KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesinin ardından ülkeye döndü.

        Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erhürman, Türkiye'ye yaptığı ziyareti değerlendirdi.

        Erhürman, Anıtkabir'i ziyaret ettiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştüğünü aktararak, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeden sonra istişarelerin yoğun şekilde devam etmesi noktasında hemfikir olduklarını aktaran Erhürman, Ankara temaslarının oldukça verimli geçtiğini vurguladı.

        Kıbrıs konusundaki taraflar, garantör ülkeler ve Birleşmiş Milletler'in katılımıyla gerçekleşen 5+1 toplantılarının önemine vurgu yapan Erhürman, "5+1 görüşmelerine önem veriyoruz ancak öncesinde Lefkoşa'da birtakım sonuçlara ulaşılmalı." diye konuştu.

        AA'nın haberine göre; hassasiyetler konusunda Türkiye ile büyük ölçüde aynı noktada olduklarına dikkati çeken Erhürman, "Kıbrıslı Türklerin egemenlik haklarının bir şekilde ihlal edilmesi, Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi davranılması noktasında elbette ortak rahatsızlıklarımız var." dedi.

        Erhürman, Kıbrıs Türk halkının her zaman çözüm isteyen taraf olduğunu hatırlatarak, "Çözümsüzlük durumunda bunun bedelini bu halk ödememeli." ifadesini kullandı.

        Gazetecilerin soruları üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile gelecek hafta görüşmeyi planladıklarını dile getiren Erhürman, sonrasında da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geleceklerini söyledi.

