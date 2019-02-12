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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini kabul etmediğini belirtti.
Kudret Özersay, yazılı açıklamasında, bugüne kadar beş farklı Kıbrıs Rum lideri ile aynı müzakere masasına oturduğunu kaydederek, "Anastasiadis açıkça söylüyor, 'Biz sizin anladığınız ve sizin istediğiniz gibi bir siyasi eşitliği kabul etmiyoruz ve kabul etmeyeceğiz. Federal bir ortaklık kurulursa bazı konularda Kıbrıs Türk halkı istemese bile o konuda karar alabileceğiz, Kıbrıs Rum halkının istediği olacak' diyor." ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Türk halkının, Birleşmiş Milletler (BM) belgelerine de yansımış siyasi eşitliğini Rum liderin "siyasi eşitsizlik" olarak tanımladığına dikkati çeken Özersay, "Buradaki fark gece ile gündüz arasındaki fark kadardır. Bu şartlarda federal bir ortaklık olamayacağını görmek ve kabullenmek için daha ne duymak istiyorsunuz? Şahsen ben bu gerçekle yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Özersay, açıklamasında şunları kaydetti:
"Tüm görüşlere saygı duymakla birlikte bazı kesimlerin federal ortaklığın olmayacak olduğunu bilmelerine rağmen 'bundan başka çözüm yoktur' diyerek aslında dolaylı olarak statükonun devamına hizmet ettikleri aşikardır. Bu ülkedeki neredeyse tüm siyasi aktörler, Kıbrıs Rum tarafının, yönetimi ve zenginliği Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmak istemediğini kabul ediyor. Ancak bunun ardından 'federasyon paylaşmayı gerektirmesine rağmen ve Rumlar paylaşmak istemeseler dahi çözüm federal ortaklıktır' diyenler var. Burada ciddi bir tutarsızlık vardır diye düşünüyorum. Bu yaklaşım aslında bir ezberdir ve siyasi olarak yerleşmiş bir anlayışın kendi kendini sorgulamak yerine statükonun devamını tercih etmesinin göstergesidir."
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda, Mayıs 2015'te iki taraf arasında yeniden başlatılan müzakereler kapsamında, Temmuz 2017'de İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.
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