KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi." ifadesini kullandı.
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 11, 2022
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her zaman KKTC'nin yanında olduklarını belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne ilişkin fotoğraf paylaştı.
* Haberin görselleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından (@MevlutCavusoglu) servis edilmiştir.
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