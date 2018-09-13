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Cem Karaca'nın şarkıları Klarnet Festivali'nde seslendirildi

Cem Karaca'nın şarkıları Klarnet Festivali'nin 'Ustaya Saygı' bölümünde ünlü şarkıcılar tarafından yorumlandı

13.09.2018 - 09:30 | Güncelleme:

7. Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında her yıl gerçekleştirilen ‘Ustaya Saygı’ konseri bu sene Cem Karaca anısına düzenlendi. Cemal Reşit Rey konser salonunda gerçekleştirilen konserde Aydilge, Bahadır Tatlıöz, Can Bonomo, Hakan Aysev, Işın Karaca, İlkim Karaca, Kolpa, Mustafa Ceceli, Özgün, Retrobüs, Serkan Çağrı ve Yonca Lodi sahne alırken orkestranın şefliğini Onur Nar üstlendi.

Konser öncesi yapılan basın toplantısında duygularını ifade eden sanatçılardan festivalin sanat yönetmeni Serkan Çağrı, “Cem Karaca anısına gerçekleştirdiğimiz ‘Ustaya Saygı’ konserindeyiz. Sevdiği dostları, arkadaşları, onu yıllardır takip eden sevenleri bu akşam salonda. Hep birlikte en güzel şarkılarını elimizden geldiğince söylemeye, çalmaya çalışacağız. Klarnet Festivali’nin en önemli gecelerinden biri bu bizim için. Ustaya Saygı demekle kalmıyoruz, ustalarımızı genç nesillere de tanıtmaya çalışıyoruz. İşimiz kolay değil, genç jenerasyonun takip ettiği müzik türlerine bakıldığı zaman maalesef Anadolu’nun yetiştirdiği çok değerli üstatlar, besteciler gölgede kalıyor gibi görünse de bizler en güzel şarkılarını hatırlatarak onları yaşatmayı amaçlıyoruz” dedi.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türk vatandaşlığından çıkarılan ve Turgut Özal döneminde yeniden vatandaş olan Cem Karaca’nın hayat arkadaşı İlkim Karaca “Herkes çok kıymetli, Cem Karaca kadar kıymetli. Ülkemize teşekkür ediyorum. 12 Eylül’de Cem Karaca’yı Cemal Reşit Rey konser salonunda anmak, İstanbul’da doğmuş ve İstanbul’da son nefesini vermiş bir sanatçıyı İstanbul’da anmak... Gerçekten unutulmaz bir gece” ifadelerini kullandı.

ŞARKISINI ÇIRAK KOSTÜMÜYLE SÖYLEDİ
Ünlü sanatçı Özgün, Karaca’nın en sevilen şarkılarından olan ‘Tamirci Çırağı’nı üzerine giydiği işçi tulumuyla seslendirdi.
Kahya Yahya şarkısını söyleyen Mustafa Ceceli “Bir utancın ve yüz karasının yıl dönümü.. Ben Cem Karaca şarkılarını dinlediğinde ailemin ‘Sesini açma gelir götürürler dediğini hatırlıyorum’ Bugün, ben ustamız gibi söyleyemem ama gurur duydum” dedi.

CEM KARACA’NIN BÜYÜK SIRRINI İLK KEZ AÇIKLADI
Cem Karaca için yapılan mini belgeselde, sanatçının kadim dostu Apaşlar’ın kurucusu Mehmet Soyarslan, ilk kez Karaca’nın büyük bir sırrını açıkladı. Soyarslan, Karaca’nın Almanya’da olduğu dönemde yaşadığı aşkı anlatarak “ Bunu ilk kez açıklıyorum. “Bizi o dönem Köln televizyonu davet etti, 7-8 parça kaydedildi. Cem, bir konser sırasında televizyonda montaj bölümünde çalışan Giselle ile tanıştı. Birbirlerini çok sevdiler ve evlilikle neticelendirmeye karar verdiler. Sonra İstanbul’a geldi Cem. İstanbul’da Feride ile evlenme durumu ortaya çıktı. Tam evlilik günü Giselle Almanya’dan geliyor. Cem bana, ‘Rezzan ile karşılayın çok üzücü olacak, yapacak bir şeyim yok’ dedi. Eşimle üzüle üzüle karşıladık, oteline götürdük. Zavallı kızın gözyaşları sel oldu. Veda gününde Cem’e vermek üzere hediye hazırladım ama sana verirsem herkese daha fayda sağlayacak’ dedi. Bugün yayınlanan kayıtlar işte bunlardı” diyerek kimsenin bilmediği bir hikâyeyi ilk kez paylaştı.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

  

 

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