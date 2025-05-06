Klasik müziğin kalbi AKM'de atacak

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

Orkestra şefliğini dünyaca ünlü İtalyan maestro Carlo Rizzari’nin üstlendiği konserde, genç ve yetenekli korno sanatçısı Can Kiracı solist olarak sahne alacak. Programın ilk bölümünde, romantik dönem repertuvarının önde gelen eserlerinden Reinhold Glière’in Si Bemol Majör Op.91 Korno Konçertosu seslendirilecek. Konserin ikinci yarısında ise klasik dönemin dehası Wolfgang Amadeus Mozart’ın Re Majör K.504 “Prag” Senfonisi izleyicilerle buluşacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri; 9 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

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İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ-19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KONSERİ

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri kapsamında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı onuruna özel bir konser düzenleniyor. 16 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konserde, orkestrayı Murat Cem Orhan yönetecek. Genç solistlerin sahne alacağı bu anlamlı gecede; Ayben Sever ve Aygül Yeniev (flüt), Efe Şen (piyano), Nil İpek Şabi ve Yağmur Tuna (keman), Selin Akin (fagot) yeteneklerini izleyiciyle buluşturacak. Konser programında Mercadante, Rossini, Saint-Saëns, Chopin ve Demersseman gibi büyük bestecilerin eserlerinden seçkin örnekler yer alıyor.