Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Klasik müziğin kalbi AKM'de atacak

        Klasik müziğin kalbi AKM'de atacak

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Mayıs ayında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konserleriyle klasik müziğin büyüleyici tınılarını müzikseverlerle buluşturacak... İşte program

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 00:11 Güncelleme: 06.05.2025 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Klasik müziğin kalbi AKM'de atacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

        Orkestra şefliğini dünyaca ünlü İtalyan maestro Carlo Rizzari’nin üstlendiği konserde, genç ve yetenekli korno sanatçısı Can Kiracı solist olarak sahne alacak. Programın ilk bölümünde, romantik dönem repertuvarının önde gelen eserlerinden Reinhold Glière’in Si Bemol Majör Op.91 Korno Konçertosu seslendirilecek. Konserin ikinci yarısında ise klasik dönemin dehası Wolfgang Amadeus Mozart’ın Re Majör K.504 “Prag” Senfonisi izleyicilerle buluşacak.

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri; 9 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

        REKLAM

        İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ-19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KONSERİ

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri kapsamında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı onuruna özel bir konser düzenleniyor. 16 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konserde, orkestrayı Murat Cem Orhan yönetecek. Genç solistlerin sahne alacağı bu anlamlı gecede; Ayben Sever ve Aygül Yeniev (flüt), Efe Şen (piyano), Nil İpek Şabi ve Yağmur Tuna (keman), Selin Akin (fagot) yeteneklerini izleyiciyle buluşturacak. Konser programında Mercadante, Rossini, Saint-Saëns, Chopin ve Demersseman gibi büyük bestecilerin eserlerinden seçkin örnekler yer alıyor.

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri-19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri; 16 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

        İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Mayıs akşamı klasik müziğin tutkulu tınılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Orkestrayı Ukraynalı ünlü şef Oksana Lyniv yönetirken, gecenin solisti Fransız viyolonsel virtüözü Camille Thomas olacak. Konserin ilk yarısında, dünyaca ünlü besteci Fazıl Say’ın “Never Give Up” adlı viyolonsel konçertosunun Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek. Bu etkileyici eserin ardından, Çek besteci Antonín Dvořák’ın masalsı ve dramatik tonu ile bilinen “The Golden Spinning Wheel” adlı eseri seslendirilecek.

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri; 23 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #konser
        #Mayıs
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Barrack: Trump'ın amacı ABD-Türkiye ittifakını hak ettiği yere taşımak
        Barrack: Trump'ın amacı ABD-Türkiye ittifakını hak ettiği yere taşımak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı