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Türkiye’de yerli üretimin gelişmesi ve desteklenmesi amacıyla 2017’den bu yana KOBİ'lerle işbirliği içinde olan Vodafone, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu katılımı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında online olarak düzenlenen “Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü” etkinliğinde KOBİ’lerle üçüncü kez bir araya geldi.

Vodafone’un Türkiye’deki genişbant yatırımlarında tedarik zincirine katılabilecek KOBİ’lerle iletişim kurmak ve işbirliği yapmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Vodafone’un devreye alınan ihalelerinin duyurulacağı Tedarik Zinciri Portalı da tanıtıldı.

Açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un yaptığı etkinliğe 300’ü aşkın KOBİ temsilcisi katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara satın alma prosedürü, yerli malı belge gereklilikleri, teknoloji üreten KOBİ’lere yönelik KOSGEB destekleri, sektör ekosisteminin ihtiyaçları ve geleceği, sektöre yönelik maddi destekler gibi konularda bilgi verildi. Öğleden sonraki oturumlarda ise KOBİ’lerle görüşmeler yapılarak, Vodafone’un yerli teknoloji ekosistemine dahil olmak için uyulması gerekli kriterler ve işbirliği fırsatları gibi konular ele alındı.

‘2020’DE BİLİŞİM SEKTÖRÜ YÜZDE 15 BÜYÜDÜ’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Pandeminin etkili olduğu 2020’de bilişim sektörümüz yüzde 15 büyüdü. Fiber hat uzunluğumuz 413 bin kilometreye ulaştı. Sabit genişbant abone sayısı 15.9 milyonu aştı. Sabit altyapılarda fiber abone sayısı 3,8 milyona yaklaştı. Genişbantta abone sayısı 81 milyona ulaştı. Makinelerarası iletişim abone sayımız 6.1 milyona ulaştı. Bütün bu olumlu gelişmeler olurken, 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 11.7 kuruş olan ortalama tarife ücreti, bugün 1 kuruşa geriledi. Bilişim, iletişim ve haberleşme sistemlerimizde yerli ve milli oranlarını gün geçtikçe artırıyoruz. 4.5G şebekelerinde ilk yatırım döneminde 2016’da yerlilik oranımız yüzde 0.98 iken, bu oran 2019 yılı sonu itibarıyla yüzde 23’e yükselmiştir.”

‘9742 KOBİ’YE 889 MİLYON TL BÜTÇE AYIRDIK’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları kaydetti:

“Ülkemizdeki her 1000 işletmenin 998’ini KOBİ’ler oluşturuyor. KOBİ’lerin sağlıklı büyümelerini ve kendi ayakları üzerinde durabilecek seviyeye gelmelerini önemsiyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz öncülüğünde ülkemizin kritik teknolojilerde atılım sağlamasını hedefliyoruz. Sadece son 2 yılda teknoloji seviyesinin ve yerli üretimin önceliklendirildiği destek programları kapsamında 9742 KOBİ’ye 889 milyon lira bütçe aktardık. İşbirliği Destek Programı ile KOBİ’lerin büyük işletmelerle, rekabet avantajı sağlayıcı işbirliği projelerine 10 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi olacak bir Türkiye yolunda KOBİ’lerimizin sonuna kadar arkasındayız.”

‘YATIRIMLARIN EN AZ YÜZDE 10’U TÜRKİYE’DEKİ KOBİ’LERE’

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, şu açıklamada bulundu:

“Bilgi ve iletişim sektöründe KOBİ’lerimizin desteklenmesi ve sektörden daha fazla pay almaları hedefi ile Bakanlık ve BTK olarak çeşitli düzenlemeler yaptık. 3G İmtiyaz Sözleşmelerinde ve 4.5G Yetki Belgelerinde, mobil işletmecilerimizin elektronik haberleşme şebekelerine ilişkin yapacakları yatırımlarının en az yüzde 10’unun ülkemizde ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulmuş olan KOBİ’lerimizden sağlanmasına yönelik düzenlemeler yaptık.”

‘TEDARİKÇİ OLMA YOLUNU AÇACAĞIZ’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

“Vodafone ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle bu ekosistemin oluşmasına katkı sağlamak ve bu teknolojilerin yerlileşmesine dikkat çekmek istiyoruz. KOBİ’lerimiz Vodafone’un ilgili tedarikçi uzmanları ile B2B görüşmeleri gerçekleştirecekler. Böylece KOBİ’lerimizin Vodafone’a tedarikçi olmalarının yolunu açacağız. Olamıyorlarsa, onların tedarikçi olmaları için hazırlık yapmalarını sağlayacağız.”

‘EKOSİSTEME DESTEK VERECEĞİZ’

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, yerli üretimin desteklenmesini önceliklerimiz arasında görüyoruz. Yatırımlarımızda tedarik zincirimize katılabilecek KOBİ’lerle etkin iletişim kurmaya ve işbirliği yapmaya devam ediyoruz. 4.5G yatırım yükümlülüğümüz gereği yatırımlarımızı yerli malı belgeli ürünlerden ve Türkiye'de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulan KOBİ niteliğindeki tedarikçiler tarafından üretilen ürünlerden sağlamaya çalışıyoruz. Atılan adımlara rağmen halen yeterli arzın oluşmadığını görüyoruz. Yerli teknoloji ekosisteminde başta yazılım olmak üzere farklı altyapı bileşenlerini üretebilecek kapasiteye ve teşviklere ihtiyaç var. Vodafone olarak, bu ekosistemin en sağlıklı şekilde oluşabilmesi için destek vermeye hazırız."

TEDARİK ZİNCİRİ PORTALI DEVREYE ALINDI

Toplantıda verilen bilgiye göre Vodafone Türkiye, Vodafone Grubu içinde global teknik onay zorunluluğundan muaf tutulan ve ülkesi özelinde kullanacağı ürünlere teknik onay verme önceliği getirilen ilk ülke oldu. Buna göre şirket, yerli alım kriterlerini karşılayan KOBİ’leri Satın Alma Programı ile ekosistemine katmaya devam ediyor. Bunun için KOBİ olmak, firmanın ürün/sistem geliştirdiğini göstermesi, Ticaret Sicil Gazetesi'nde işletmeye ilişkin "Amaç ve Konu" bölümünde ürün/sistem geliştirmek amacıyla kurulduğunu ifade eden bir ibare olması yeterli oluyor.

Vodafone, Türkiye’deki satın almaları için yapılacak ihalelerle ilgili herkese açık bir platformda duyuru yapmak üzere Tedarik Zinciri Portalı’nı da hayata geçirdi. KOBİ’ler, bu portaldan Vodafone’un güncel ihalelerini takip ederek, ihaleye katılım başvurusunda bulunabilecek.

71 YERLİ ÜRETİCİYLE ÇALIŞIYOR

Verilen bilgiye göre satın alma süreçlerinde yerli üreticileri önceliklendiren Vodafone, halihazırda 71 farklı yerli üreticiyle çalışıyor. 2 yıl önce Rize, Artvin, Ardahan, Kars ve Ankara’da toplam 250’nin üzerinde ULAK yerli baz istasyonunu canlıya alan şirketin İstanbul'da İTÜ Vodafone Future Lab adı altında bir akıllı teknoloji merkezi de kurdu. Vodafone, burada tamamına yakını yerli 30 çözüm ortağıyla birlikte geliştirdiği 34 akıllı teknoloji çözümü sunuyor. Şirket, 2020 yılında yerli çözüm ortaklarıyla yapılan projelerin iş hacminin 100 milyon TL’yi bulduğunu açıkladı.