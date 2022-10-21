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Kocaeli'de iki TIR arasında sıkışan adam hayatını kaybetti

Kocaeli Gebze'de akılalmaz bir kaza meydana geldi. TIR parkında yaya olarak bulunan kişiye freni boşalan TIR çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki TIR arasında sıkışan talihsiz adam, feci şekilde öldü

Kocaeli'de iki TIR arasında sıkışan adam hayatını kaybetti
İki TIR arasında feci ölüm
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İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir TIR parkı içerisinde freni boşalan TIR'ın çarptığı kişi, iki TIR arasında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Gebze ilçesi, Kirazpınar Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir TIR parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde freni boşalan bir TIR, o sırada yaya olarak alanda bulunan Ersan Karabıyık'a çarptı. İHA'nın haberine göre; çarpışmanın şiddetiyle Karabıyık, iki TIR arasında sıkışarak ağır yaralandı.

KAZA YERİNDE ÖLDÜ

Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkiklerin ardından Ersan Karabıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından Karabıyık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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