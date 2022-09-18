Doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Kocaeli'de paniğe neden olan doğal gaz kaçağı kontrol altına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir binadaki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu.

Kocaeli'de paniğe neden olan doğal gaz kaçağı kontrol altına alındı
Doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu
0:00 / 0:00
AA

Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak'taki bir binanın gaz kutusundan yayılan koku ve ses üzerine vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve İZGAZ ekiplerine bildirdi.

Patlama ihtimaline karşılık sokaktaki evlerde yaşayan bazı mahalle sakinleri de sokağa çıktı.

İZGAZ ekipleri, yer altındaki gaz kutusundaki vananın yerinden çıkması nedeniyle gaz kaçağı olduğunu belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alınan bölgede ekipler gaz akışını keserek paniğe yol açan kaçağı kontrol altına aldı. Vananın onarılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS soru yorumları 2022: Lisans sınavı KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı? Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS soruları nasıldı, yorumlar nasıl?
GÜNDEM KPSS soru yorumları
KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınavı saat kaçta bitecek ve kaç saat ve dakika sürüyor?
GÜNDEM KPSS sınav günü ve oturum saatleri
TOKİ KONUTLARI İL VE İLÇE TAM LİSTE! 2022 TOKİ Sosyal Konut listesi ilçeleri belli oldu! TOKİ 2+1 ve 3+1 TOKİ konutları (evleri) nereye, hangi illere ve ilçelere yapılıyor?
GÜNDEM TOKİ Sosyal Konut il ilçe listesi güncellendi!
YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 YKS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM YKS ek tercih sonuçları için geri sayım
Kayseri'de yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
GÜNDEM Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İzmir’de husumetli olduğu genci bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEM Husumetli olduğu genci bıçaklayarak öldürdü
KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı: ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak, kaç günde açıklanacak?
GÜNDEM KPSS soru ve cevapları bekleniyor!
TOKİ işyeri başvuru e-Devlet sayfası: 2022 TOKİ işyeri başvurusu nasıl ve nereden yapılır, fiyatları ve şartları neler, son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün?
GÜNDEM TOKİ işyeri başvuru detayları belli oldu!
KPSS sonuç tarihi 2022: KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak? KPSS Lisans sınavı sonucu açıklanma tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu!
GÜNDEM KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı!
Bugün Toplu Taşıma Ücretsiz mi? 18 Eylül 2022 bugün KPSS günü ulaşım Metro, Metrobüs, Otobüsler İETT Ücretsiz Mi, Bedava Mı olacak?
GÜNDEM Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? (KPSS günü)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.