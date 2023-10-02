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        Kocaeli´de sağanak; alt geçit su ile doldu

        KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle Ovacık Mahallesi D-130 Kullar Köprüsü alt geçidinde biriken su sürücülere zor anlar yaşattı. Alt geçit girişinde trafik kontrollü olarak verilirken, belediye ekipleri çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:20
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        Kocaeli´de sağanak; alt geçit su ile doldu
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        KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle Ovacık Mahallesi D-130 Kullar Köprüsü alt geçidinde biriken su sürücülere zor anlar yaşattı. Alt geçit girişinde trafik kontrollü olarak verilirken, belediye ekipleri çalışma başlattı.

        Kocaeli´de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sebebiyle Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi D-130 Kullar Köprüsü alt geçidi su ile doldu. Su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken bölgeye sevk edilen polis ekipleri, araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Biriken suyla ilgili Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) ekipleri tahliye çalışması başlattı. Bölgede sağanak aralıklarla devam ediyor.

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