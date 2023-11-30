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        Haberler Dünya Son dakika: Beyaz Saray'dan 'insani ara' açıklaması

        Beyaz Saray'dan 'insani ara' açıklaması

        Beyaz Saray, Gazzede kalıcı ateşkesi desteklemediklerini, ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 22:28 Güncelleme: 30.11.2023 - 23:05
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        Beyaz Saray'dan 'insani ara' açıklaması
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        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini ancak "insani ara"nın uzatılmasını görmek istediklerini belirtti.

        Kirby, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verilmesine ilişkin konuştu.

        Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesinin Gazze'deki "insani ara"ya etki edip etmeyeceği sorusuna Kirby, söz konusu şiddet olayının uzlaşmanın uzatılması konusunda herhangi bir etkisinin olacağını düşünmediğini söyledi.

        İNSANİ ARANIN UZATILMASI

        Kirby, Gazze'de kalıcı bir ateşkesi desteklemediklerini ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini kaydetti.

        Nihayetinde İsrail ve Hamas'ın bu uzlaşmanın uzatılmasına ilişkin parametreler üzerinde anlaşması gerektiğini dile getiren Kirby, ABD'nin "insani ara"nın uzatılması konusunda destek vereceğini aktardı.

        Kirby, Gazze halkına daha fazla gıda, su, ilaç ve yakıt ulaştırmak için son bir hafta içinde yapılan sahadaki çalışmaların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "insani ara"nın uzatılması için çok çalıştıklarını vurguladı.

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