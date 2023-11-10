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        26,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        KOCAELİ´de,3 ayrı suçtan hakkında 26,5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü G.K. (29) adlı kadın, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 10.11.2023 - 18:00
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        26,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        KOCAELİ´de,3 ayrı suçtan hakkında 26,5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü G.K. (29) adlı kadın, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 'yağma', 'hırsızlık', hükümlü ve tutukluyken kaçmak' suçlarından hakkında kesinleşmiş 26,5 yıl hapis cezası bulunan G.K.´nin yakalanması için çalışma başlattı. Hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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