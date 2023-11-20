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        AK Parti'li Ünal: Bugün çocukların öldürülmesinde sorun görmeyen akıl ile karşı karşıyayız

        AKParti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Bugün niye tekrar Orta Çağ'a döndük biliyor musunuz? Bugün çocukların öldürülmesinde bir sorun görmeyen, açık ve net bir şekilde 'benim kutsal kitabım bunu emrediyor' diyen Tanah bölümünü gözümüze sokan bir akıl ile karşı karşıyayız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:00
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        AK Parti'li Ünal: Bugün çocukların öldürülmesinde sorun görmeyen akıl ile karşı karşıyayız
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        AKParti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Bugün niye tekrar Orta Çağ'a döndük biliyor musunuz? Bugün çocukların öldürülmesinde bir sorun görmeyen, açık ve net bir şekilde 'benim kutsal kitabım bunu emrediyor' diyen Tanah bölümünü gözümüze sokan bir akıl ile karşı karşıyayız" dedi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 16- 19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 'Uluslararası Sezai Karakoç Günleri'nin kapanış programı yapıldı. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki programa Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Programda konuşan Mahir Ünal, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Bugün farkında mıyız, bilmiyorum. Şu anda Orta Çağ'a düştük. Çünkü dünyanın sahipleri olduğunu söyleyenler, Orta Çağ karanlığının ki o karanlık bize ait değildi, skolastik kilisenin içine düştüğü bir karanlıktı; o karanlık. O dönemi karanlık yapan neydi? Bunların kesin inançlı olmasıydı. Kilisenin aklı, rafa kaldırmış olmasıydı. Galilei'nin 'dünya dönüyor' dediği için engizisyona çıktığı bir Orta Çağ´ı konuşuyoruz. Bugün niye tekrar Orta Çağ'a döndük biliyor musunuz? Bugün çocukların öldürülmesinde bir sorun görmeyen, açık ve net bir şekilde 'benim kutsal kitabım bunu emrediyor' diyen Tanah bölümünü gözümüze sokan bir akıl ile karşı karşıyayız. Bugün ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson diye bir adam, 'İncil'e inanıyorum ve benim inandığım İncil, bana İsrail'in yanında durmamı söylüyor' diyor. İşte Orta Çağ tam budur ve biz hiçbir zaman onun içinde olmadık. Biz, nübüvvet medeniyetine mensup olanlar, hakikat medeniyetine mensup olanlar, hiç o karanlığın içerisinde olmadık" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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