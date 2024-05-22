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        Kocaeli'de polis otosundaki bir şüphelinin ölümüne ilişkin davada karar

        Kocaeli'de polis otosundaki 2 şüpheliden birinin ölümüne, diğerinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle 2 polis ile bekçi, 21'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:35 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:35
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        Kocaeli'de polis otosundaki bir şüphelinin ölümüne ilişkin davada karar
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        Kocaeli'de polis otosundaki 2 şüpheliden birinin ölümüne, diğerinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle 2 polis ile bekçi, 21'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar bekçi U.O, polis memurları M.E.C. ve M.Y. ile taraf avukatları katıldı. Olayda yaralanan müşteki A.G. (50) ise duruşmaya katılmadı.

        Duruşmada söz verilen müşteki avukatı Bedirhan Teker, sanıkların kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

        Sanık polis memuru M.E.C, maktul ve müştekiye orantılı bir şekilde müdahalede bulunduklarını iddia ederek, "Görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Kaçmaya çalışmaları nedeniyle orantılı müdahalede bulunduk." dedi.

        Polis memuru M.Y. de bu durumun kendilerini derinden sarstığını belirterek, "Ben ve arkadaşlarım şahsın yaşaması için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ölmesin diye çok çaba sarf ettik. Çok üzüldük." ifadesini kullandı.

        Bekçi U.O. ise hastanede linç girişiminde bulunulan şüphelileri koruduklarını, böyle bir olay yaşandığı için üzgün olduklarını söyledi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara maktul M.S'ye (49) yönelik "kasten yaralama sonucunda vücutta kemik kırılmasına yol açacak şekilde öldürmeye neden olma" suçundan 18'er yıl, müşteki A.G'ye de "kasten yaralama" suçundan 3'er yıl hapis cezası verdi.

        - Olay

        Zonguldak'taki bir cinsel istismar olayının şüphelilerinden M.S. ve A.G. 22 Mayıs 2023 tarihinde polis ekiplerince İstanbul'da yakalanmış, polis aracıyla seyir halindeyken Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde araçtaki bekçi U.O, polis memurları M.E.C. ve M.Y. ile sanıklar arasında arbede yaşanmış, bu esnada ağır yaralanan sanıklardan M.S, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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