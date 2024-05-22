Husumet beslediği icra memurunu tabancayla vuran avukat: Evet, ben bir suç işledim

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde, husumet beslediği icra memuru Bünyamin Alyakut’u (56) tabancayla vurarak yaralayan ve tutuklu yargılanan Avukat Teoman Ekşioğlu (46), "Evet ben bir suç işledim. Amacım öldürmek ya da öldürmeye teşebbüs etmek değildi. İsteseydim kaçardım; polise kendim teslim oldum. Basit bir yaralama olayından dolayı 17 aydır hiç yoktan yere tutukluyum" deyip, tahliyesini istedi. Mahkeme, kati raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İzmit'te bulunan Kocaeli Adliyesi ek binasına yaklaşık 100 metre mesafedeki Ilgaz Sokak’ta 27 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda, iş yerine yaya olarak giden icra memuru Bünyamin Alyakut, caddede bulunan bir çay ocağından çıkan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerle elinden ve kasığından vurulan Alyakut, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Polis, saldırganın Avukat Teoman Ekşioğlu olduğunu belirlemesinin ardından aynı gün İstanbul Kadıköy’de gözaltına aldı. Kocaeli’ye getirilen Ekşioğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alyakut ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

'YAPTIĞI GÖREVDEN DOLAYI KENDİSİNİ VURMADIM' Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklu sanık Ekşioğlu hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Geçen yıl eylül ayında görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Ekşioğlu olay ile ilgili, "Mağdur ile Kocaeli İcra Dairesi’nde iş takibi yapardık ancak mağdur beni dosyadan azlettirdi. Müvekkilim, beni azlettirmek suretiyle mağdur etti. İcra takibine itiraz edilmesiyle, biz Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesi’ne itirazın iptali davası açtık. Bu dosyada mağdur, yalan tanıklık yaptı. Kendisini bu sebeple vurdum ancak öldürmek istemedim. Ayrıca yaptığı görevden dolayı kendisini vurmadım" ifadelerini kullandı.

'SANIK BUNDAN DOLAYI BANA HUSUMET BESLEMİŞ' Alyakut ise ilk duruşmada, "Azlettirdiğim iddiasıyla beni şikayet etti; takipsizlik aldım. İdari soruşturma da geçirdim. Devam eden yıllarda kendisi beni tehdit etti. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada da karşı taraf tanık olarak yazdığı için tanıklık yapmak zorunda kaldım. Ondan sonraki duruşmaları bilmiyorum ancak sanık bundan dolayı bana husumet beslemiş" ifadelerine yer verdi. 'BASİT BİR YARALAMA OLAYINDAN DOLAYI 17 AYDIR TUTUKLUYUM' Bugün Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ekşioğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen sanık, "Ben olayı ve nedenlerini başından beri samimi olarak anlattım. Evet, ben bir suç işledim. Amacım öldürmek ya da öldürmeye teşebbüs etmek değildi. İsteseydim kaçardım; polise kendim teslim oldum. Basit bir yaralama olayından dolayı 17 aydır hiç yoktan yere tutukluyum. Samimi anlatımlarım ve kaldığım süre göz önüne alınarak bana bir şans verilmesini talep ediyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum; gerekirse adli kontrol tedbirlerine başvurulabilir" dedi.