        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de başörtüsüyle alay ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde başörtüsüyle alay ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 21:48 Güncelleme: 29.12.2025 - 21:48
        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki kafeteryada bir kadının, başındaki örtüyü çıkarıp alay edici ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.

        Kimliği tespit edilen Z.N.A. (23), "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Z.N.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

