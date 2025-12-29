Kocaeli'de 4 aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan haklarında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (27), C.S. (31), S.Ö. (43) ve C.Y'yi (26) Kandıra'da düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
