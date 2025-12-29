Kartepe'de kar kalınlığı 55 santimetre ölçüldü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta ve kentin yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kocaeli'de etkili olan yağış sonucu Samanlı Dağları'nın zirvesi Kartepe'de kar kalınlığı 55 santimetre olarak kayıtlara geçti.

