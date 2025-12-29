Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kartepe'de kar kalınlığı 55 santimetre ölçüldü

        Kocaeli'de etkili olan yağış sonucu Samanlı Dağları'nın zirvesi Kartepe'de kar kalınlığı 55 santimetre olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 14:57 Güncelleme: 29.12.2025 - 14:57
        Kartepe'de kar kalınlığı 55 santimetre ölçüldü
        Kocaeli'de etkili olan yağış sonucu Samanlı Dağları'nın zirvesi Kartepe'de kar kalınlığı 55 santimetre olarak kayıtlara geçti.

        Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı ve Kartepe Kayak Merkezi bölgesinde önceki gün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasına sahip Kartepe'nin zirvesinde kar kalınlığı 55 santimetre ölçüldü.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta ve kentin yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

