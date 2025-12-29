Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karamürsel'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:27 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:27
        Karamürsel'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        4 Temmuz Mahallesi 2129. Sokak'ta tamirhane olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

