Karamürsel'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
4 Temmuz Mahallesi 2129. Sokak'ta tamirhane olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
