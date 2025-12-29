Kocaeli'de silahlı alıkoyma olayına ilişkin 1 zanlı gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı alıkoyma olayına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, baba H.Y. (43), kızına yönelik ısrarlı takip ve şantajları sonucu U.C.A'yı (18) silahla alıkoydu.

Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek H.Y'yi gözaltına aldı.

Suçta kullanıldığı tespit edilen biri kuru sıkı olmak üzere 2 tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

H.Y. ve U.C.A, polis ekiplerince emniyete götürüldü.