Kocaeli'de silahlı alıkoyma olayına ilişkin 1 zanlı gözaltına alındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı alıkoyma olayına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı alıkoyma olayına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, baba H.Y. (43), kızına yönelik ısrarlı takip ve şantajları sonucu U.C.A'yı (18) silahla alıkoydu.
Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek H.Y'yi gözaltına aldı.
Suçta kullanıldığı tespit edilen biri kuru sıkı olmak üzere 2 tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
H.Y. ve U.C.A, polis ekiplerince emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.