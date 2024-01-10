Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        AK Parti'li belediye meclis üyesini tabancayla yaralayan sanığa 13 yıl hapis

        KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde restoran sahibi Kartepe Belediye Meclis Üyesi AK Parti'li Recep Ubay´ı (55) tabancayla vurarak yaralayan İ.Ö. (43), 'kasten yaralama' ve 'nitelikli yağma' suçlarından 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:25 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li belediye meclis üyesini tabancayla yaralayan sanığa 13 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde restoran sahibi Kartepe Belediye Meclis Üyesi AK Parti'li Recep Ubay´ı (55) tabancayla vurarak yaralayan İ.Ö. (43), 'kasten yaralama' ve 'nitelikli yağma' suçlarından 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 24 Ekim 2022'de Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi, İzmit Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Restorana giden İ.Ö. ile iş yeri sahibi ve aynı zamanda Kartepe Belediye Meclis Üyesi AK Parti'li Recep Ubay arasında borç- alacak nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından İ.Ö., kapıdan çıktığı esnada yanındaki tabancayla Recep Ubay´a ateş etti. 2 merminin isabet etmesi sonucu bacaklarından vurulan Ubay, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ubay, tedavisinin ardından taburcu oldu. Polis ekiplerince yakalanan İ.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İDDİANAME

        İ.Ö. hakkında 'kasten yaralama' ve 'silahla nitelikli yağma' suçlarından hazırlanan iddianame Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık İ.Ö. ve tanıkların ifadelerinin yer aldığı iddianamede, olayı gerçekleştiren İ.Ö.´nün ağabeyinin 2013 yılında bir kişiyi öldürerek cezaevine girdiğini, Ubay ile öldürülen kişi arasında husumet olduğu belirtildi. İ.Ö., ağabeyinin öldürdüğü kişinin öldürmemesi halinde Ubay´a zarar vereceğini düşündüğü, bununla ilgili olarak ekonomik durumu iyi olan Recep Ubay´dan bir miktar nakit para ile birlikte ev ya da araba alması için talepte bulunacağını Ubay´ın yakın arkadaşına söylediği iddianamede yer aldı. Talebinin reddedildiğini duyan İ.Ö.´nün Ubay´ın restoranına gittiği belirtilen iddianamede, İ.Ö.´nün Ubay´dan para istediği, Ubay´ın para vermeyi kabul etmemesi üzerine tabancayla 2 el ateş ederek bacağından yaraladığı ifade edildi. İ.Ö.´nün savcılıkta verdiği ifadede, olay günü almış olduğu alkolün etkisi altındayken ani bir kararla yaraladığını, bu olaydan önce ağabeyiyle hiçbir şekilde konuşmadığını ve kendisini azmettirmediğini söyledi. Ağabeyinin işlediği cinayetle ilgili Ubay´dan para talep ettiği yönündeki iddiaları da reddeden İ.Ö., daha önce çalıştığı iş yerinde tazminat olarak aldığı para ile ilgili Recep Ubay´ın başkalarına farklı bir rakam söylemesi üzerine görüşmek için iş yerine gittiğini, Ubay´ın konuşmak istemeyip kendisini itmesi üzerine olayın gerçekleştiğini anlattı.

        MAHKEME KARARINI VERDİ

        Olayla ilgili Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme, İ.Ö.´nün 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl, 'nitelikli yağma' suçundan 7 yıl 4 ay olmak üzere toplam 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        İddia: Katar'dan esir takası önerisi
        İddia: Katar'dan esir takası önerisi
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Bonucci İstanbul'da!
        Bonucci İstanbul'da!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de lise öğrencisinin darbedildikten sonra ölümüne ilişkin sanıklar...
        Kocaeli'de lise öğrencisinin darbedildikten sonra ölümüne ilişkin sanıklar...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Regaip Kandili mesajı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Regaip Kandili mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Regaip Kandili mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Regaip Kandili mesajı
        Kocaeli'deki eski adliye binası yeni yüzüyle gençlerin eğitimine hizmet edi...
        Kocaeli'deki eski adliye binası yeni yüzüyle gençlerin eğitimine hizmet edi...
        19 Mayıs'ta toprağa verilen liseli Kıvanç'ı 7-8 defa yumruklamış
        19 Mayıs'ta toprağa verilen liseli Kıvanç'ı 7-8 defa yumruklamış
        Kocaeli'de yükselen dalgalar nedeniyle sahil otoparkının bir kısmını su bas...
        Kocaeli'de yükselen dalgalar nedeniyle sahil otoparkının bir kısmını su bas...