Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini duyurdu. - Futbol Haberleri

        TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini duyurdu.

        TFF Kulüp Lisans Kurulu, ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak takımların harcama limitlerini belirledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 17:41 Güncelleme: 10.01.2024 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harcama limitleri belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre en fazla harcama limitine yüzde 30 sapma payıyla birlikte 2 milyar 548 milyon TL ile Galatasaray sahip oldu. Fenerbahçe'nin harcama limiti 2 milyar 114 milyon TL olarak belirlenirken, 3'üncü sırada 1 milyar 190 milyon TL ile Beşiktaş yer aldı.

        Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri şu şekilde:

        1. Galatasaray: 1.960.526.431 - 2.548.684.360

        2. Fenerbahçe: 1.626.734.036 - 2.114.754.247

        3. Beşiktaş: 915.665.976 - 1.190.365.769

        4. Adana Demirspor: 426.228.603 - 554.097.184

        5. Başakşehir FK: 343.473.095 - 446.515.024

        6. Trabzonspor: 992.606.654 - 1.290.388.651

        7. Fatih Karagümrük: 165.390.242 - 215.007.315

        8. Konyaspor: 327.856.954 - 426.214.040

        9. Kayserispor: 242.722.140 - 315.538.782

        10. Kasımpaşa: 149.770.389 - 194.701.506

        11. MKE Ankaragücü: 395.788.473 - 514.525.015

        12. İstanbulspor: 147.927.800 - 192.306.141

        13. Antalyaspor: 249.666.963 - 324.567.052

        14. Sivasspor: 161.174.521 - 209.526.877

        15. Alanyaspor: 256.080.888 - 332.905.154

        16. Gaziantep FK: 260.500.613 - 338.650.796

        17. Hatayspor: 378.774.485 - 492.406.831

        18. Samsunspor: 497.021.455 - 646.127.892

        19. Çaykur Rizespor: 331.789.867 - 431.326.827

        20. Pendikspor: 196.489.513 - 255.436.367

        .png
        .png
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        Bonucci, İstanbul'da!
        Bonucci, İstanbul'da!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Eski eşine şiddet uyguladığı da ortaya çıktı!
        Eski eşine şiddet uyguladığı da ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        ABD, Husilere ait İHA ve füzeyi düşürdü
        ABD, Husilere ait İHA ve füzeyi düşürdü
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı