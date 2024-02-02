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        Darıca´daki Marmara Bilge Okulları, Türk Eğitim Derneği bünyesine katıldı

        Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan Marmara Bilge Okulları, Türk Eğitim Derneği (TED) çatısı altına girdi. Bir sonraki eğitim-öğretim yılı itibariyle ismi TED Darıca Koleji olacak okulun lansmanında konuşan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Türkiye'de maalesef çocuklarımıza zihinsel bir soykırım uyguluyoruz. Öğrencilerimizi ezbere ve sınavlara hazırlanmaları için okul dışı kaynaklara mahkum ediyoruz. Çocuklarımıza sizi eğittik diye ne iş dünyasında ne de gerçek hayatta karşılığı olan bir diploma veriyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:08
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        Darıca´daki Marmara Bilge Okulları, Türk Eğitim Derneği bünyesine katıldı
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        Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan Marmara Bilge Okulları, Türk Eğitim Derneği (TED) çatısı altına girdi. Bir sonraki eğitim-öğretim yılı itibariyle ismi TED Darıca Koleji olacak okulun lansmanında konuşan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Türkiye'de maalesef çocuklarımıza zihinsel bir soykırım uyguluyoruz. Öğrencilerimizi ezbere ve sınavlara hazırlanmaları için okul dışı kaynaklara mahkum ediyoruz. Çocuklarımıza sizi eğittik diye ne iş dünyasında ne de gerçek hayatta karşılığı olan bir diploma veriyoruz" dedi.

        Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık (TEDAD) projesi kapsamında TED Akreditasyon sürecini başarıyla yürüten Marmara Bilge Okulları, Türk Eğitim Derneği çatısı altında yerini aldı. Akreditasyon olan okul, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibariyle TED Darıca Koleji olarak eğitim verecek. TED bünyesine katılan kolej için Darıca ilçesinde bulunan bir otelde tanıtım lansmanı düzenlendi. Lansman törenine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, okul kurucularından İsmail Kurt ve okul temsilcisi Kağan Kurt ile Türk Eğitim Derneği'nin yöneticileri ile öğretmenler ve veliler katıldı.

        "ÇOCUKLARINIZA ZİHİNSEL SOYKIRIM UYGULUYORSUNUZ"

        Törende konuşan Pehlivanoğlu, "Bunun siyasetle alakası yok, bunun partisi yok. Eğitim diploma dağıtmaya dönüşmüş bir mekanizma. Türkiye'de maalesef çocuklarımıza zihinsel bir soykırım uyguluyoruz. Öğrencilerimizi ezbere ve sınavlara hazırlanmaları için okul dışı kaynaklara mahkum ediyoruz. Çocuklarımıza sizi eğittik diye ne iş dünyasında ne de gerçek hayatta karşılığı olan bir diploma veriyoruz. Kurslarda çocuklarınızı perişan ediyorsunuz. Parası olanlar kendi bütçesine göre para aktarıyor, olmayanlar kolundaki bileziği satıyor. Anneanneler, babaanneler emekli paralarıyla kazanamayacakları üniversiteler için çocuklarını kurslara yolluyor. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Her şeyi devletten bekleyemezsiniz. Televizyonlarda devlet büyüklerimiz genç nüfusun Türkiye için bir fırsat olduğunu söylüyorlar, bence bu bir tehdit. Çok büyük bir gururumuz Aziz Sancar, Nobel aldı. Türkiye'de 85 milyonda niye bir Aziz Sancar yok diye düşünmek lazım" diye konuştu.

        "EĞİTİM BİR MİLLET ÖDEVİDİR"

        Türkiye'yi geleceğe taşıyacak çocuklar yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Pehlivanoğlu, "Değerleri, inancı ve kültürü olmayan bir toplum yaşamaz. Cumhuriyet ilkelerine bağlı olmayan bir toplumda 21'inci yüzyılda varlık gösteremez. Yok olup, emperyalist ülkelerini kölesi olmaktan başka bir işe yaramaz. Eğitim hiçbir grubun, hiçbir düşüncenin hiçbir siyasi partinin tatmin alanı değil. Eğitim bir millet ödevidir. Eğitim nerde doğduğuna, annenin başının açıp olup olmadığına, hangi düşünceye sahip olduğuna, paran olup olmadığına göre sınıflandırılamaz" ifadelerini kullandı.

        Program, TED Darıca Kolejinin protokolünün imzalanarak pasta kesilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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