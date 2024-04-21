Öğrenciler, askeri helikopter ve uçak gösterilerini izleyip, kokpiti inceledi

KOCAELİ'ninKartepe ilçesindeki Şirinsulhiye İlkokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Hava Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada hem uçaklar hem de helikopterlerle yapılan gösteriyi izleyen öğrenciler alkışlarla ve el sallayarak pilotları selamladı. Helikopter ve uçakların kokpitini inceleyip, askeri personelden bilgi alan öğrenciler ayrıca özel olarak hazırlanan havuzda denize düşen personelin kurtarılma simülasyonunu da izledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kartepe Şirinsulhiye İlkokulu öğrencileri Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Deniz Hava Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti. Öğrenciler burada ilk olarak 351’inci Helikopter Hat Bakım Komutanlığı park sahasında süper kobra ve Seahawk helikopterleri tarafından yapılan gösteriyi izledi. Alkışlarla ve el sallayarak pilotları selamlayan öğrencileri pilotlar da selamladı. Öğrenciler daha sonra hem helikopterlerin kokpitine girerek yakından inceledi, askeri personelden helikopterlerin nasıl uçurulduğuna dair bilgi aldı. Öğrenciler daha sonra Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser ile toplu fotoğraf çekildi.

PERSONELİN KURTARILMA ANLARINI İZLEDİLER Etkinliğin devamında öğrenciler 'Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma (DUNKER)' alanına geldi. Eğitim alanında öğrencilere özel olarak denize düşen personelin kurtarılma simülasyonu icra edildi. Simülasyon kapsamında özel olarak hazırlanan havuzda helikopterden düşen personelin kurtarılma anları öğrencilere saniye saniye izletildi. Son olarak 301’inci Uçak Hat Bakım Komutanlığı park sahasında bulunan deniz karakol uçakları öğrencilere sergilendi. Öğrenciler burada hem uçağın kokpitinde incelemelerde bulundu hem de askeri personel tarafından uçak ve kokpit hakkında bilgilendirildi.

'HEM GURUR HEM GÜVEN VERDİ' Duygularını paylaşan okul müdürü Alaaddin Doğanlı, "Bugün güzel bir gündü. Gerçekten 23 Nisan'da böyle bir etkinlikle bizleri kabul eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla bu güzel günde milli gururumuzla beraber olmamız bizlere ayrıca hem gurur verdi hem de güven verdi. Sadece uzaktan görüyorduk ama şimdi çocuklarımıza desem ki 'Bir helikopter nasıl' o duyguyu hep beraber yaşadık; gördük. Bu değere layık öğrencilerimizle daha ilerileri daha rahat göreceğimize de inanıyorum. Böyle bir alana bu kadar yakın olmanın, bir helikoptere elini sürmenin gururu apayrı bir şeymiş. 2 sınıfla geldik keşke tüm okulumuzu getirebilseydik ama maalesef kısıtlı imkanlarda anca bu kadar oldu" dedi.