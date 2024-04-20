İzmit'te 5 ay önce yarısı çöken istinat duvarının onarılmayan kısmı da çöktü; 5 daire ile 1 dükkan boşaltıldı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 5 ay önce yarısı çöken istinat duvarının, onarım yapılmadan olduğu gibi bırakılan kısmı da geçen gece çöktü. Duvarın üst kısmında kalan binadaki 5 daire ve 1 dükkan boşaltılırken, yolun tamamen yıkılmaması için iş makinesi ile destek verildi.

Olay, geçen gece, İzmit Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak'ta meydana geldi. Kot farkı nedeniyle alt sokakta kalan inşaatın temeli ile Sabır Sokak arasındaki istinat duvarında, yaşanan yoğun sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Duvarın üst kısmındaki 5 katlı binadaki 5 daire ve 1 dükkan tedbir amacıyla boşaltıldı. Sokağın tamamen çökmemesi için İzmit Belediyesi'ne ait iş makinesi ile destek verildi.