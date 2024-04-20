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        İzmit'te 5 ay önce yarısı çöken istinat duvarının onarılmayan kısmı da çöktü; 5 daire ile 1 dükkan boşaltıldı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 5 ay önce yarısı çöken istinat duvarının, onarım yapılmadan olduğu gibi bırakılan kısmı da geçen gece çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 20:57 Güncelleme: 20.04.2024 - 21:00
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        İzmit'te 5 ay önce yarısı çöken istinat duvarının onarılmayan kısmı da çöktü; 5 daire ile 1 dükkan boşaltıldı
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 5 ay önce yarısı çöken istinat duvarının, onarım yapılmadan olduğu gibi bırakılan kısmı da geçen gece çöktü. Duvarın üst kısmında kalan binadaki 5 daire ve 1 dükkan boşaltılırken, yolun tamamen yıkılmaması için iş makinesi ile destek verildi.

        Olay, geçen gece, İzmit Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak'ta meydana geldi. Kot farkı nedeniyle alt sokakta kalan inşaatın temeli ile Sabır Sokak arasındaki istinat duvarında, yaşanan yoğun sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Duvarın üst kısmındaki 5 katlı binadaki 5 daire ve 1 dükkan tedbir amacıyla boşaltıldı. Sokağın tamamen çökmemesi için İzmit Belediyesi'ne ait iş makinesi ile destek verildi.

        AYNI DUVAR 5 AY ÖNCE DE ÇÖKMÜŞ

        Çöken istinat duvarının sokağın üst kısmında kalan yarısının 12 Kasım 2023 tarihinde yaşanan yoğun sağanakta çöktüğü ve aradan geçen 5 ayda sadece çöken kısmın onarıldığı öğrenildi. Duvarın onarım yapılmayan sokağın alt kısmındaki yarısının ise dün gece çöktüğü belirlendi. 

        Esnaf Yavuz Fındık, "Arkamızdaki taş duvar daha önce çökmüştü. O çöken kısmı belediye ekipleri tekrar yaptı. Fakat çöken yerden bu tarafa doğru olan beton kısımda onarım yapılmadı. Hane sahipleri çöken kısım yapılırken diğer tarafın da yapılmasını istemişlerdi. Fakat belediye yapmadı. Dün gece de o onarım yapılmayan kısım çöktü. Ben sabah geldiğimde burası çökmüştü. Yavaş yavaş kaymaya devam ediyordu. Şu anda iş makinesi tutuyor orayı" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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