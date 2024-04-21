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        Deniz Hava Komutanlığı kapılarını çocuklara açtı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 10:38 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:38
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        Deniz Hava Komutanlığı kapılarını çocuklara açtı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Deniz Hava Komutanlığındaki 351. Helikopter Hat Bakım Komutanlığına gelen Şirinsulhiye İlkokulu öğrencileri, park sahasındaki Süper Kobra ve Seahawk helikopterlerini inceledi.

        Pilot kaskı takıp kokpite binen çocuklara helikopterlerle ilgili bilgiler verildi.

        Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser de çocuklarla selamlaştı, öğretmenler ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

        Seahawk ve Süper Kobra helikopterleri ile deniz karakol uçakları, çocuklar için gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Daha sonra Türkiye için ilk olan Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma (DUNKER) Simülatörü'ne geçen çocuklar, denize düşen personeli kurtarma operasyonunu izledi.

        Çocuklar ve öğretmenleri, sonrasında 301. Uçak Hat Bakım Komutanlığı park sahasında da deniz karakol uçaklarına bindi, kokpitte incelemelerde bulundu.

        - "Bu gezimiz çocuklarımızın meslek seçimine büyük katkı sağlayacak"

        Okul müdürü Alaaddin Doğanlı, gazetecilere, Deniz Hava Komutanlığını ziyaret ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Daha önce televizyon ve kitaplarda gördükleri savaş helikopterleri ve uçakları yakından inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Doğanlı, şöyle devam etti:

        "Öğrencilerimizle geleceğe güvenle bakacağımıza inanıyorum. Milli gururumuz olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli ve onların kullandığı helikopter ve uçaklarla bir arada olmak ayrı bir gurur. Komutanımıza teşekkür ediyorum. Helikoptere el sürmenin duygusu ayrı bir şeymiş.

        Ziyaret, okulumuzda da heyecan yarattı. Helikopterleri ve uçakları sadece televizyon ve kitaplarda görüyorduk. Şimdi çocuklarımız burada bunları deneyimledi. Çocuklara 'Kimler deniz pilotu olmak istiyor?' diye sorduk. Hepsi 'Ben.' diye cevap verdi. Bu gezimiz çocuklarımızın meslek seçimine büyük katkı sağlayacak."

        Öğrenci Hiranur Kaya da hayatında ilk kez helikoptere bindiğini, burada farklı deneyimler edindiğini dile getirdi.

        Deniz Hava Komutanlığına geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Kaya, "Helikoptere bindim. İnanılmaz bir duygu, daha önce böyle bir duygu yaşamamıştım. Burada helikopterlerin uçuşunu da izledik, onlara arkadaşlarımla el salladık." diye konuştu.

        Öğrenci Poyraz Gökten ise helikopter ve uçak kullanmanın hayalini kurduğunu aktararak, bugün burada olduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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