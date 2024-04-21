Deniz Hava Komutanlığı kapılarını çocuklara açtı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Deniz Hava Komutanlığındaki 351. Helikopter Hat Bakım Komutanlığına gelen Şirinsulhiye İlkokulu öğrencileri, park sahasındaki Süper Kobra ve Seahawk helikopterlerini inceledi.

Pilot kaskı takıp kokpite binen çocuklara helikopterlerle ilgili bilgiler verildi.

Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser de çocuklarla selamlaştı, öğretmenler ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Türkiye için ilk olan Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma (DUNKER) Simülatörü'ne geçen çocuklar, denize düşen personeli kurtarma operasyonunu izledi.

Seahawk ve Süper Kobra helikopterleri ile deniz karakol uçakları, çocuklar için gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Okul müdürü Alaaddin Doğanlı, gazetecilere, Deniz Hava Komutanlığını ziyaret ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Daha önce televizyon ve kitaplarda gördükleri savaş helikopterleri ve uçakları yakından inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Doğanlı, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizle geleceğe güvenle bakacağımıza inanıyorum. Milli gururumuz olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli ve onların kullandığı helikopter ve uçaklarla bir arada olmak ayrı bir gurur. Komutanımıza teşekkür ediyorum. Helikoptere el sürmenin duygusu ayrı bir şeymiş.