Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nin 12. haftasında Karamürsel Belediye Spor Kulübü, konuk ettiği Yalovaspor'a 4-3 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nin 12. haftasında Karamürsel Belediye Spor Kulübü, konuk ettiği Yalovaspor'a 4-3 yenildi.
Karamürsel Belediye Spor Kulübü, 8 takımın mücadele ettiği 13. Grup'ta Yalovaspor ile Karamürsel Stadı'nda karşılaştı.
Maçın ilk yarısını 3-1 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip, sahadan 4-3'lük yenilgiyle ayrıldı.
Karamürsel Belediye Spor Kulübü, ligin 13. haftasında deplasmanda Bursa Soğanlı Spor ile karşılaşacak.
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