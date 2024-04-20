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        Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nin 12. haftasında Karamürsel Belediye Spor Kulübü, konuk ettiği Yalovaspor'a 4-3 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 19:29 Güncelleme: 20.04.2024 - 19:29
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        Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nin 12. haftasında Karamürsel Belediye Spor Kulübü, konuk ettiği Yalovaspor'a 4-3 yenildi.

        Karamürsel Belediye Spor Kulübü, 8 takımın mücadele ettiği 13. Grup'ta Yalovaspor ile Karamürsel Stadı'nda karşılaştı.

        Maçın ilk yarısını 3-1 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip, sahadan 4-3'lük yenilgiyle ayrıldı.

        Karamürsel Belediye Spor Kulübü, ligin 13. haftasında deplasmanda Bursa Soğanlı Spor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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