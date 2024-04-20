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        AVM'nin deposunda çıkan yangın söndürüldü

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 8 katlı bir alışveriş merkezinin deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:26 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:30
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        AVM'nin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 8 katlı bir alışveriş merkezinin deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

        İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde 8 katlı AVM'nin depo kısmında saat 11.00 sıralarından yangın çıktı. Jeneratörde başlayan yangın, çevresindeki kartonlara sıçrayarak hızla büyüdü. AVM'dekiler dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. AVM içine dolan duman da tahliye edildi.

        Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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