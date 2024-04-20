AVM'nin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde 8 katlı AVM'nin depo kısmında saat 11.00 sıralarından yangın çıktı. Jeneratörde başlayan yangın, çevresindeki kartonlara sıçrayarak hızla büyüdü. AVM'dekiler dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. AVM içine dolan duman da tahliye edildi.

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