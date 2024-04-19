Define kazasında ölen 3 kişi toprağa verildi

BURSA'nın İznik ilçesinde define kazısı sırasında jeneratörden çıkan gazdan zehirlendikleri değerlendiren Tevfik Özdemir (68) ve oğlu Okan Özdemir (42) Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yan yana toprağa verildi. İbrahim Ergün (38) ise İznik’te defnedildi.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Tevfik Özdemir, oğlu Okan Özdemir ve arkadaşı İbrahim Ergün, define aramak için doğdukları İznik'teki mahalleye geldi. Dağlık bölgede, bir kayanın dibinden 5 metre derinlikte kazı yapan ve açtıkları kovuktan mağaraya giren 3 kişiden uzun süre haber alamayan yakınları, mahalle muhtarını aradı. Muhtar Zeynel Çetin'in jandarmaya durumu bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede arama yapan ekipler, bir mağaranın girişinde Tevfik Özdemir’i hareketsiz yatarken buldu. Okan Özdemir ile İbrahim Ergün de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından mağaradan çıkarıldı. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin de yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazeler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Tevfik Özdemir ile oğlu Okan Özdemir'in cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıp, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine getirildi. Baba ve oğlu için Kavaklı Sanayi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Tevfik Özdemir'in oğlu Aykut Özdemir (44) taziyeleri kabul etti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi partilerin temsilcileri ile Özdemir ailesinin yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazeleri, ilçedeki İhsaniye Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

İbrahim Ergün için ise Bursa'nın İznik ilçesindeki Eşrefzade Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yakınları ve sevenlerinin katıldığı namazın ardından Ergün'ün cenazesi İznik Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Özdemir'in evli ve 2 çocuk babası olduğu, oğlu Okan Özdemir'in ise aynı ilçedeki bir börekçide çalıştığı öğrenildi.