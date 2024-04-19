İzmit'te yanan 1250 metrekare kapalı alana sahip market ve belediye binasında hasar tespiti

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 1250 metrekare kapalı alana sahip markette çıkan ve yanındaki 2 katlı belediyeye ait tesisi sıçrayan 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangının ardından ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’nde, 1250 metrekare kapalı alana sahip toptan perakende satış yapan S.E.'ye ait markette dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede marketin tamamını sararken bir süre sonra alevler, marketin yanındaki İzmit Belediyesi'ne ait 2 katlı 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'nin çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 36 araç ve 91 personel ile yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Market kullanılamaz hale gelirken, İzmit Belediyesi'nin 2 katlı 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi binasında da zarar oluştu. Belediye binasındaki elektronik aletler de hasar gördü.