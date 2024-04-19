Derince'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri huzurlu sokaklar ve narkotik suçları uygulaması kapsamında, Derince ilçesinde bir şüphelinin evinde arama gerçekleştirdi.
Aramada 580 kök kenevir bitkisi, 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca fişeği, 50 gaz tabancası fişeği ve 6 tabanca şarjörü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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